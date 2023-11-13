Отказ от званий, съемки, долги: как сейчас живет актер Леонид Ярмольник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский актер Леонид Ярмольник за всю свою карьеру снялся в десятках отечественных фильмов. После начала спецоперации на Украине появились слухи о его отъезде за границу. Где сейчас артист, чем занимается?

Где сейчас Леонид Ярмольник

В марте 2022 года появились новости об отъезде Леонида Ярмольника в Латвию. Артист не стал отрицать, что регулярно ездит в Юрмалу, однако заверил, что эмигрировать не собирается.

«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним», — объяснил он.

Очередные новости об отъезде Ярмольника появились в июне того же года. Тогда артист сообщил, что остается служащим театра «Современник» и регулярно участвует в постановках театра в Москве. Вдобавок он не планирует уезжать из России, поскольку продолжает сниматься в отечественном кино.

Последней работой артиста стали съемки в заключительном сезоне сериала «Мосгаз» для Первого канала, которые завершились летом текущего года, а также роль царя в фильме «Летучий корабль», выход которого запланирован на март 2024 года.

Ярмольник проживает в Москве с супругой Оксаной Афанасьевой. Она занимается изготовлением коллекционных игрушек и кукол. У нее есть собственная мастерская в центре столицы для занятий творчеством. По словам артиста, он каждый день ссорится с супругой.

«Так просто получилось, что мучаюсь уже 40 лет. И Ксюша со мной мучается. Но мы от этого счастливы», — сказал он порталу Prozvezd.

Что известно о долгах Леонида Ярмольника

Леонид Ярмольник с 1995 по 2021 год занимался продюсированием кино. Артист признался в интервью NEWS.ru, что эта деятельность обернулась для него миллионными долгами.

В частности, за фильм «Стиляги», вышедший на экраны в 2008 году и признанный кинокритиками и экспертами одним из лучших современных отечественных мюзиклов, продюсер по сей день должен инвесторам крупную сумму.

«Я весь в долгах. Например, за фильм „Стиляги“, который считается одним из лучших российских мюзиклов, а я продюсер этой картины, у меня по сей день висит долг в пять миллионов долларов», — уточнил Ярмольник.

Артист выразил признательность кредиторам, которые с пониманием относятся к сложившейся ситуации. По мнению Леонида Ярмольника, проблема состоит в том, что картины даже самого высокого качества в России не окупаются, а кинематограф требует значительных финансовых затрат.

Что известно о карьере Леонида Ярмольника

Ярмольник после окончания Театрального училища имени Щукина был принят на службу в Театр на Таганке, где сразу получил одну из главных ролей в постановке «Мастер и Маргарита». Из театра он ушел в 1984 году после смены руководства. Оставшись без работы, актер занимался ведением концертов и праздников. В конце 80-х артист присоединился к своему другу лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в его музыкальных гастролях в США.

Позднее возобновил театральную деятельность и стал актером театра «Современник». Сам артист считает, что некую известность ему принесла роль преступника Гнуса в кинофильме «Сыщик» 1979 года. Свою главную роль Леонид Ярмольник впервые сыграл в фильме «Московские каникулы». Там же он дебютировал как продюсер.

На телевидении в разные годы был ведущим передач «Форт Боярд», «Отель», «Золотая лихорадка» и «Гараж». До 2012 года являлся членом жюри КВН. В 2014 году сидел в жюри программы «Точь-в-точь».

Ярмольник в 1994 году отказался от звания заслуженного артиста России, а спустя 10 лет — от народного.

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