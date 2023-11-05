Королёва задумала «что-то неприличное»: куда пропала, чем сейчас занимается Певица Наташа Королёва рассказала о желании устроить «что-то неприличное» на ТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Наташа Королёва призналась, что хотела бы устроить «что-то неприличное» на телевидении. Куда пропала звезда, чем сейчас занимается?

Что хотела устроить Королёва на ТВ

Королёва стала судьей в новом сезоне музыкального шоу «Суперстар!», которое стартовало 4 ноября. 50-летнюю артистку впечатлила популярная в 1990-х годах песня Кая Метова «Position 2».

«Я еле сдерживала свой порыв, чтобы под эту легендарную „Position 2“ не вскочить на стол и не устроить здесь что-то неприличное», — заявила Королёва.

Она отметила, что решила сдержать бьющие через край эмоции, поскольку это лишь первый выпуск шоу. Артистка назвала выступление сексуальным и эмоциональным. Королёва поставила Метову высшую оценку за его выступление — ее поддержали коллеги по судейству Стас Пьеха, Лера Кудрявцева и Сергей Соседов. В результате певец набрал максимально возможные восемь баллов.

Чем сейчас занимается Наташа Королёва

Артистка часто появляется на телевидении в различных шоу. Например, в 2022 году она принимала участие в ток-шоу «Две звезды. Отцы и дети» вместе с сыном Архипом. В 2023 году Королёва была приглашенной участницей программы «Маска». В образе Мышонка она исполнила песню из репертуара Елены Ваенги «Принцесса».

Сообщалось, что одним из источников заработка артистки стали видеопоздравления для именинников. На 2021 год стоимость услуги составляла 5 тыс. рублей, а с вместе с ее супругом Тарзаном Сергеем Глушко — 15 тыс. Обычный разговор «за жизнь» обойдется в 30 тыс. рублей. 35-минутная онлайн-дискотека будет стоить целых 350 тысяч рублей.

«У меня порой бывает в день по двадцать поздравлений. И надо все еще сделать к определенному числу. Миллион рублей я точно уже на этом заработала!» — рассказала заслуженная артистка России в эфире передачи «Ты не поверишь!».

Что случилось с сыном Наташи Королёвой

СМИ приписывали сыну артистки Архипу Глушко уголовные дела. По не подтвердившимся впоследствии данным, молодого человека собирались привлечь к ответственности за участие в аварии с летальным исходом. Предполагалось, что Глушко-младшему грозит условный срок. Королёва назвала эту информацию «воспаленной фантазией».

«С одной стороны, понимаю, почему они это делают — им надо проходняк, трафик. А с другой стороны, я понимаю, что это же ненормально!» — говорила артистка.

Королёва призналась, что Архип спокойно относится к желтой прессе. Она объяснила, что сын «адаптирован» к слухам с малых лет.

В следующем году молодой человек должен окончить университет по специальности японист. Королёва надеется, что он сможет поехать на стажировку в Японию.

«Потому что, чтобы владеть языком очень хорошо, надо пожить в стране, без этого не получится, а мне хотелось бы, чтобы он владел японским как первоклассный специалист», — объяснила Королёва в интервью журналу «ТН Звезды».

С 2020 года сын Наташи Королёвой встречается с бывшей танцовщицей пилона Мелисой Волынкиной, которая теперь работает визажисткой. В начале отношений Глушко-младший жил с возлюбленной в доме родителей, но съехал от них в 2022 году. Королёва и ее муж поддержали решение сына, отметив, что в этом возрасте пора отпускать ребенка во взрослую жизнь.

Архип Глушко рассказывал, что не «сидит на шее» у родителей и не просит деньги на карманные расходы. Он преподает японский язык и участвует с мамой в телевизионных проектах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наташа Королёва с супругом

Правда ли, что Тарзан развелся с Королёвой

В 2000-х Королёва познакомилась с танцором Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан. В 2002 году у них родился сын Архип, а спустя год пара официально зарегистрировала отношения.

В сентябре 2020 года Глушко признался в измене супруге. После этого в СМИ появлялись сообщения, что Королёва и Тарзан развелись, но в начале 2023 года певица их отвергла.

Несмотря на то что супруги стремятся сохранить 20-летний брак, в последнее время в Сети все чаще появляются слухи о возможном расставании звезд. СМИ предполагают, что муж Королёвой не ладит с тещей Людмилой Порывай. Причиной конфликтов, по неподтвержденной информации, является политика.

«Много зависти, регулярно нам устраивают какие-то провокации, пытаются внести в нашу дружную семью раскол, наговаривают на нас. Но за долгие годы у меня стала такая толстая кожа, что меня трудно пробить», — сказала Королёва.

Сообщалось, что в августе 2022 года Глушко и Порывай поругались на концерте Ирины Билык в США. Артист поддержал спецоперацию и российских военных, в то время как мама Королёвой заняла украинскую сторону. На концерт Порывай пришла в наряде украинского флага, а после выступления выбежала на сцену со знаменем и стала прыгать, кричать и танцевать.

После того как Глушко открыто поддержал спецоперацию, Порывай отписалась от него в соцсетях. Артист тоже удалил мать жены из друзей.

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