Франция, ДТП, письмо Путину: как живет звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Заслуженная артистка России Елена Сафонова сейчас мало снимается и практически не выходит в свет. Куда пропала звезда фильма «Зимняя вишня», чем она занимается?

Чем известна Елена Сафонова

Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Санкт-Петербурге в творческой семье артиста Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой. С детства она решила идти по стопам родителей.

В начале 1980-х годов Сафонова окончила Ленинградский институт сценических искусств. Спустя четыре года она исполнила главную роль в мелодраме Игоря Масленникова «Зимняя вишня» и сразу стала одной из самых популярных актрис в СССР.

«В этой истории было новое отношение. В советском кино любовница — кошмар семьи, ведьма, а в „Зимней вишне“ она была нормальным человеком, просто хотела счастья. И мужчина, которого она любила, не был мерзавцем», — объясняла артистка успех ленты.

Фото: РИА Новости Актриса Елена Сафонова в главной роли в фильме «Зимняя вишня». Режиссер И. Масленников, киностудия «Ленфильм»

В 1990 году вышло продолжение картины. Помимо этого, Сафонова сыграла в фильмах «Такси-блюз», «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Избранник судьбы», «Зимняя вишня 3», «Аккомпаниаторша» и других.

В фильмографии Сафоновой более 100 фильмов.

Что известно о личной жизни Елены Сафоновой

Первый раз Елена Сафонова вышла замуж в 20 лет. Ее избранником стал коллега по цеху Виталий Юшков, в браке они прожили шесть лет.

В конце 80-х у звезды «Зимней вишней» начались отношения с женатым бизнесменом Ваче Мартиросяном, работавшим в Америке. В итоге пара рассталась, предприниматель вернулся к супруге. При этом в 1991 году Сафонова призналась, что родила сына Ивана. Мартиросян о беременности артистки не знал.

Во время съемок в ленте «Аккомпаниаторша» Сафонова познакомилась с коллегой Самюэлем Лабартом. В 1992 году пара зарегистрировала свои отношения, тогда артистка оставила родину и вместе с сыном и мужем уехала во Францию.

За рубежом Сафонова продолжала актерскую карьеру. В 1994 году у пары родился сын Александр. В 1997 году из-за творческих разногласий и того, что артистка смогла стать популярнее мужа во Франции, супруги развелись, и Сафонова вернулась в Россию.

«Я долго думала. Уже хотела отказаться от актерской карьеры, сидеть дома и воспитывать детей. Но потом все же решила расстаться с мужем. И причина вовсе не в дилемме „дом или работа“. Я очень скучала по Москве, по России», — рассказывала она.

Чем сейчас занимается Елена Сафонова

Елена Сафонова после второго развода вместе со старшим сыном Иваном вернулась на родину. Ее младший наследник Александр остался во Франции с отцом. Сафонова хотела увезти сына, но по французским законам мать-иностранка после развода не имела права увозить ребенка, рожденного на территории страны, до наступления его совершеннолетия. Три года судов не дали результата.

Александр до сих пор живет в Париже. Он, как и родители, решил посвятить жизнь кинематографу.

В ноябре 2021 года актриса попала в ДТП в центре Москвы и была госпитализирована с переломом бедер и подколенника.

Сейчас Сафонова продолжает работать и сниматься. В скором времени на экраны должна выйти картина «Зимняя вишня 4».

Артистка много времени уделяет защите животных, она даже написала открытое письмо, обращенное к президенту России Владимиру Путину. В нем она попросила главу государства внести поправки в Уголовный кодекс, которые регулировали бы правила осознанного обращения с животными.

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