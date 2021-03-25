Сергей Рост назвал причину распада дуэта «Осторожно, модерн!»

https://static.news.ru/photo/67fd1f32-8e0a-11eb-8993-96000091f725_660.jpg Фото: .facebook.com

Актёр Сергей Рост, получивший особую популярность благодаря шоу «Осторожно, модерн!», рассказал о своих взаимоотношениях с Дмитрием Нагиевым, с которым раньше они были друзьями и активно общались.

По его словам, их дружба завязалась во время учёбы. Тогда актёры отправились в колхоз и познакомились буквально «на грядках». Друзья не раз попадали в сложные ситуации, о которых Рост до сих пор не хочет вспоминать. Однако он признался, что Нагиев любил приставать к девушкам, из-за чего ему регулярно ломали нос.

Актёр отметил, что в какой-то момент их дуэт стал очень популярным — за друзей начали бороться различные телеканалы. В итоге Нагиев решил, что его карьера пойдёт в гору без напарника.

Молодость и амбиции взяли верх, — пояснил Рост в эфире «России 1».

При этом вскоре выяснилось, что зрители не воспринимают актёров поодиночке. Как считает Рост, решение Нагиева уйти было ошибочным.

Ранее NEWS.ru писал, что Нагиев заставил поклонников поломать голову, опубликовав фото с полураздетой блондинкой. Женщина в зелёном купальнике лежит у актёра на груди, он нежно обнимает спутницу.