Сергей Рост назвал причину распада дуэта «Осторожно, модерн!»

Актёр Сергей Рост, получивший особую популярность благодаря шоу «Осторожно, модерн!», рассказал о своих взаимоотношениях с Дмитрием Нагиевым, с которым раньше они были друзьями и активно общались.
По его словам, их дружба завязалась во время учёбы. Тогда актёры отправились в колхоз и познакомились буквально «на грядках». Друзья не раз попадали в сложные ситуации, о которых Рост до сих пор не хочет вспоминать. Однако он признался, что Нагиев любил приставать к девушкам, из-за чего ему регулярно ломали нос.
Актёр отметил, что в какой-то момент их дуэт стал очень популярным — за друзей начали бороться различные телеканалы. В итоге Нагиев решил, что его карьера пойдёт в гору без напарника.
Молодость и амбиции взяли верх, — пояснил Рост в эфире «России 1».
При этом вскоре выяснилось, что зрители не воспринимают актёров поодиночке. Как считает Рост, решение Нагиева уйти было ошибочным.