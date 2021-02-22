Нагиев озадачил фанатов кадром с полураздетой блондинкой

https://static.news.ru/photo/24a0ac0c-7629-11eb-b7b8-96000091f725_660.jpg Дмитрий Нагиев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дмитрий Нагиев заставил поклонников поломать голову, опубликовав фото с полураздетой блондинкой. Женщина в зелёном купальнике лежит у актёра на груди, он нежно обнимает спутницу.

На фото ведущий запечатлён в чёрных рубашке, брюках, кроссовках и белой бейсболке. Женщина позирует со спины, демонстрируя все прелести своей фигуры.

«Голос 60+» не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников. Доставайте лучшие комментарии из комментарниц. Времени на раскорячку нет, — подписал в своём духе снимок Нагиев.

Призыв шоумена не остался без ответа: поклонники активно отреагировали на фото. «Какая фигурка у 60+... Огонь!», «Хорош вид! Лучший релакс для души и глаз», «До 60-ти еще далеко! Отдохни как следует!», наперебой комментировали снимок пользователи.

Многие поклонники заподозрили, что на груди у шоумена на фото его жена, о которой он ничего не рассказывает., а отнюдь не участница шоу. Раньше Нагиев говорил, что давно счастлив с женщиной, которая стала для него единственной. Артист был женат на писательнице Алисе Шер, от которой у него родился сун Кирилл, сейчас ему 31 год. По слухам, Нагиев воспитывает ещё двух детей от разных женщин — сына Марка и дочь Миру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Дмитрий Нагиев заявил, что считает службу в армии бесцельно потраченным временем. По его мнению, закалку, которую даёт армия, можно получить и другими путями, например в спорте или в библиотеке.