«Бесцельно потраченное время»: Нагиев раскритиковал службу в армии

https://static.news.ru/photo/243d3904-75b3-11eb-a790-96000091f725_660.jpg Дмитрий Нагиев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский актёр Дмитрий Нагиев заявил, что считает службу в армии бесцельно потраченным временем. По его мнению, закалку, которую даёт армия, можно получить и другими путями, например в спорте или в библиотеке.

Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку. Но, вероятно, эту самую закалку можно получить в спорте, а ещё лучше — в библиотеке или другими путями, — отметил телеведущий.

Дмитрий Нагиев вспомнил, что когда он был в армии, там царила дедовщина. Сослуживцы шли на него с табуретками. Его спасло только владение боевыми искусствами. Актёр надеется, что сейчас в армии другие порядки и там нет больше дедовщины, унижающей человеческое достоинство, сообщает «АиФ».

Он также пожелал, чтобы российская армия никогда не получала приказов выходить против народа. По мнению шоумена, армия, выходящая против своего народа, — это «армия мертвецов», потому что этот народ изо всех своих сил работает, чтобы её одеть и обуть.

Я желаю нашей армии никогда не участвовать в настоящих военных действиях, чтобы только мирное небо было над всеми нами. Я желаю нашей армии быть сытой, одетой, — сказал актёр.

Нагиев по призыву был направлен в спортивную роту, однако там не оказалось секции самбо, которым он занимался. В итоге он служил в войсках ПВО под Вологдой.

Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что у него часто возникает желание «всё бросить» и уехать в другую страну. Кроме того, телеведущий посетовал, что не может себе этого позволить. Звезда завидует тем, кто может бросить свой бизнес ради отдыха. По его словам, он и на работу идёт как на плаху, но деваться некуда, поскольку любит сытно поесть, писал NEWS.ru.