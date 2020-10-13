Дмитрий Нагиев признался, что мечтает эмигрировать

https://static.news.ru/photo/46731264-0d94-11eb-a30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nagiev.universal

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что у него часто возникает желание «всё бросить» и уехать в другую страну.

Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее, — отметил артист в разговоре с «Собеседником».

Кроме того, Нагиев посетовал, что не может себе этого позволить. Звезда завидует тем, кто может бросить свой бизнес ради отдыха. По его словам, он и на работу идёт как на плаху, но деваться некуда, поскольку любит сытно поесть.

При этом шоумен подчеркнул, что у него нет конкретной цели покинуть Россию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Дмитрий Нагиев похвастался своим торсом, выложив фотографию без майки, в тёмной кепке с белой надписью и в очках. Продемонстрировав подтянутое и загорелое тело, 53-летний актёр заметил, что вот так мог развернуть «свои хляби» раньше, если бы не стыд.