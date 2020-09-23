«Шах и мат, шахматисты»: Нагиев похвастался торсом

https://static.news.ru/photo/cd0bf97c-fe16-11ea-9228-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Нагиев Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российский актёр Дмитрий Нагиев похвастался своим торсом, выложив фотографию без майки в тёмной кепке с белой надписью и в очках. Продемонстрировав подтянутое и загорелое тело, 53-летний актёр заметил, что только чувство стыда мешает ему «стать лучшим».

Хотелось бы, конечно, поменьше выпендриваться, но пока нет такой возможности. Шах и мат, шахматисты, — подписал Нагиев снимок, который разместил в Instagram.

Поклонники отметили хорошую физическую форму звезды сериала «Физрук»: «О боже, какой красавчик», «Я, так-то, женщина одинокая. А тут такой торс!!! Мне как жить после этого, Дмитрий?», «Дмитрий, в моем возрасте нельзя так волноваться, оденьтесь!», «Шахматисты нервно курят в сторонке...».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июле Дмитрий Нагиев опубликовал видео в обнажённом по пояс виде. Взмокший от пота актёр идёт по коридору, фигура ниже пояса скрыта от зрителя, чтобы добавить некую интригу. Ролик подан в режиме замедленной съёмки, что придаёт ему больший эффект. Однако Нагиев снизил градус сексуальности и в своей манере сделал пост самокритичным.