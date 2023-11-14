Смерть сына, отъезд на Кипр, болезнь: куда пропал актер Александр Домогаров Актер Александр Домогаров впервые за долгое время появился на публике

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Домогаров

Народный артист России Александр Домогаров впервые за долгое время вышел в свет — он появился на премьере фильма Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Война». Куда пропадал актер, что известно о состоянии его здоровья?

Домогаров посетил мероприятие, поскольку исполнил в ленте одну из главных ролей. Это второй фильм — продолжение истории Дружининой о гардемаринах. Картина выйдет в прокат 16 ноября.

Присутствующие отметили, что артист был в хорошем настроении, он улыбался, общался с коллегами и позировал фотографам, сообщает StarHit.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Домогаров, Светлана Дружинина

Что за скандал случился у Домогарова с театром Моссовета

В конце октября появилась информация о том, что Александра Домогарова отстранили от главной роли в театре Моссовета в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Распоряжение подписали худрук Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев.

Руководство потребовало от актера письменных объяснений в связи с отсутствием в театре и в стране 13 сентября. Домогарова заставили отчитаться, почему он находился на территориях, совершающих недружественные действия в отношении РФ.

Дело в том, что 13 сентября он участвовал в российско-кипрском кинофестивале без письменного согласования с театром Моссовета. При этом приказ о распределении ролей в «Тартюфе» был издан 15 сентября, то есть за два дня до того, как артист уехал на Кипр.

По мнению журналистов MK.RU, отстранением руководство решило свести счеты с Домогаровым за прежнюю конфликтную ситуацию, связанную со спектаклем «Ричард III», когда он ушел вслед за Виктором Сухоруковым.

Домогаров заявил, что поведение руководства театра является унизительным, и пообещал привлечь адвокатов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Домогаров

Что известно о состоянии здоровья Домогарова

Последние несколько лет Александр Домогаров ведет закрытый образ жизни. Он редко появляется на публике и практически не дает интервью.

В марте этого года актер признался, что испытывает проблемы со здоровьем. Тогда он отказался выходить на сцену в постановке «Ричард Ш».

«Я к вам с плохой новостью. Сегодня на сцене „Ричарда“, наверное, не будет. Я не чувствую себя до конца здоровым, чтобы четыре часа продержаться на сцене. Не хочу выглядеть перед вами хуже, не хочу, чтобы у вас было плохое послевкусие», — объяснял он.

Что известно о личной жизни Домогарова

Александр Домогаров три раза был женат. Его первой супругой стала соседка по даче Наталья Сагоян. В браке родился сын Дмитрий. Когда мальчику исполнился год, пара развелась.

В 2008 году наследника Домогарова сбила машина, и он умер из-за полученной черепно-мозговой травмы. В интервью YouTube-каналу RTVI артист рассказывал, что после смерти сына стал регулярно посещать церковь.

«Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать. Я не знаю, почему бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — говорил он.

Второй избранницей актера была костюмер Центрального академического театра Российской армии Ирина Гуненкова. В 1991 году у пары родился сын Александр, который стал режиссером.

Спустя 12 лет отношений Домогаров и Гуненкова расстались из-за нового увлечения актера. В августе этого года бывшая супруга актера скончалась от рака.

Третьей женой артиста стала актриса Наталья Громушкина. Они поженились в 2001 году. Брак продлился четыре года.

В августе этого года Домогаров намекнул поклонникам, что хочет жениться четвертый раз. Его избранницей стала танцовщица Татьяна Степанова, с которой артист вместе уже 12 лет. По словам ее коллеги, официально пара пока не расписалась, но предложение возлюбленной Домогаров уже сделал.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актер Александр Домогаров и танцовщица Татьяна Степанова

Спустя время артист опроверг эту информацию и заявил, что в ближайшее время жениться не планирует.

«Не знаю, кто сливает лживую информацию о моей жизни, но это человек, который ничего не знает о моих личных делах. В ближайшие два года гулять на моей свадьбе точно никому не придется. Когда я приму это решение, прятаться по углам не стану. И неизвестно, как за это время повернется моя жизнь», — сказал он изданию StarHit.

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