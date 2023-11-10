В новом кинотеатре «Мосфильм» рядом с одноименной киностудией режиссер Светлана Дружинина презентовала новую часть своей киносаги про гардемаринов: «Гардемарины. 1787. Война».
Звездных гостей на красной дорожке 87-летняя Дружинина встречала сама лично. Гостей было много — и артисты, и политики.
Редкий гость светских премьер Александр Домогаров в беседе с NEWS.ru отметил, что картина состоялась «благодаря неуемной энергии режиссера». Народный артист России отметил, что читал отзывы о первой части ленты в социальных сетях, в которых некоторые зрители задаются вопросом: стоило ли снимать картину о постаревших героях. По мнению Домогарова — «стоило».
Картина «Гардемарины. 1787. Война» выходит в прокат 16 ноября. Фотографии с предпоказа — в галерее NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Михаил Мамаев, Александр Домогаров и Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анастасия Гребенкина и Анна Семенович на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анатолий Мукасей и Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывший сенатор Совета Федерации РФ от Республики Хакасия Валентина Петренко на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Анна Шатилова и композитор Григорий Гладков на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр и Екатерина Стриженовы на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Домогаров и Светлана Дружинина на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анастасия Гребенкина на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анна Шатилова на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Оператор Анатолий Мукасей на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Михаил Мамаев на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Светлана Дружинина на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Александр Домогаров Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой