В новом кинотеатре «Мосфильм» рядом с одноименной киностудией режиссер Светлана Дружинина презентовала новую часть своей киносаги про гардемаринов: «Гардемарины. 1787. Война».

Звездных гостей на красной дорожке 87-летняя Дружинина встречала сама лично. Гостей было много — и артисты, и политики.

Редкий гость светских премьер Александр Домогаров в беседе с NEWS.ru отметил, что картина состоялась «благодаря неуемной энергии режиссера». Народный артист России отметил, что читал отзывы о первой части ленты в социальных сетях, в которых некоторые зрители задаются вопросом: стоило ли снимать картину о постаревших героях. По мнению Домогарова — «стоило».

Картина «Гардемарины. 1787. Война» выходит в прокат 16 ноября. Фотографии с предпоказа — в галерее NEWS.ru

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Актеры Михаил Мамаев, Александр Домогаров и Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Михаил Мамаев, Александр Домогаров и Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война»

На премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Анастасия Гребенкина и Анна Семенович на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия Гребенкина и Анна Семенович на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Анатолий Мукасей и Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анатолий Мукасей и Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Бывший сенатор Совета Федерации РФ от Республики Хакасия Валентина Петренко на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший сенатор Совета Федерации РФ от Республики Хакасия Валентина Петренко на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Телеведущая Анна Шатилова и композитор Григорий Гладков на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Анна Шатилова и композитор Григорий Гладков на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Александр и Екатерина Стриженовы на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр и Екатерина Стриженовы на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Александр Домогаров и Светлана Дружинина на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Домогаров и Светлана Дружинина на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Анастасия Гребенкина на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия Гребенкина на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Анна Шатилова на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Шатилова на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Оператор Анатолий Мукасей на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оператор Анатолий Мукасей на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Актер Михаил Мамаев на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Михаил Мамаев на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

На премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Режиссер Светлана Дружинина на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Светлана Дружинина на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война»

Актер Александр Домогаров Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Александр Домогаров Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Актриса Маргарита Шубина Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Маргарита Шубина Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой