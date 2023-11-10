Домогаров, Харатьян, Мамаев, Дружинина: снова «Гардемарины» В Москве прошел предпремьерный показ фильма «Гардемарины. 1787. Война»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Дружинина и актеры Александр Домогаров и Дмитрий Харатьян (слева направо) на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война»

В новом кинотеатре «Мосфильм» рядом с одноименной киностудией режиссер Светлана Дружинина презентовала новую часть своей киносаги про гардемаринов: «Гардемарины. 1787. Война».

Звездных гостей на красной дорожке 87-летняя Дружинина встречала сама лично. Гостей было много — и артисты, и политики.

Редкий гость светских премьер Александр Домогаров в беседе с NEWS.ru отметил, что картина состоялась «благодаря неуемной энергии режиссера». Народный артист России отметил, что читал отзывы о первой части ленты в социальных сетях, в которых некоторые зрители задаются вопросом: стоило ли снимать картину о постаревших героях. По мнению Домогарова — «стоило».

Картина «Гардемарины. 1787. Война» выходит в прокат 16 ноября. Фотографии с предпоказа — в галерее NEWS.ru

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