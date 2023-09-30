«Доводит до пика»: Харатьян о съемках в «Гардемаринах» с Дружининой Харатьян рассказал, как ему работалось на съемках «Гардемаринов» с Дружининой

Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком»

Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир

Народный артист России Дмитрий Харатьян на премьере новых серий «Гардемаринов» рассказал NEWS.ru о методах работы с актерами режиссера Светланы Дружининой. Среди ее профессиональных качеств он отметил ее любовь к натурализму и способность довести артиста «до пика эмоционального состояния».

Это такое состояние, при котором актер «уже и не играет, а реагирует на предложенные ему обстоятельства» — так, как бы отреагировал в реальной жизни. В результате каждая сцена и вся картина целиком, считает Харатьян, выглядит на экране максимально достоверно.

По словам народного артиста России, 87-летняя Дружинина является не только крайне требовательным режиссером, но в своем возрасте «она еще и сама показывает» [как надо играть].

Если в воду — то в воду, в болото — так в болото (забирается и показывает артистам, как правильно отыграть сцену в экстремальных условиях. — NEWS.ru). Фехтовать так фехтовать, гореть так гореть. У нее всё по-настоящему, серьезно и никаких поблажек, — рассказал Харатьян.

Исполнитель роли Алексея Корсака во всех частях «Гардемаринов» также отметил, что Дружинина в своем возрасте продолжает сохранять в себе «энергию, жизнелюбие и неистовый творческий порыв». И передает это настроение окружающим.

Это огромная энергия света и высокого кинематографического искусства, — резюмировал Харатьян.

Первая часть продолжения киносаги — «Гардемарины 1787. Мир» — выйдет в прокат в начале октября, вторая — «Гардемарины 1787. Война» — 16 октября.

Ранее на премьере первой части фильма «Гардемарины 1787. Мир» Харатьян объяснил NEWS.ru, почему Дружинина не пригласила сыграть в картине его сына Ивана. По словам Харатьяна, такой вариант режиссер рассматривала, но в итоге отказалась от этой идеи, поскольку Иван не профессиональный актер, да и темпераменты у отца и сына «совсем разные».

Сама Дружинина на премьере новых серий саги рассказала NEWS.ru, что политик Сергей Миронов помог ей доснять ленту в момент наступивших финансовых трудностей. По ее словам, из-за финансового кризиса и выросших цен наступил момент, когда финансовые возможности киногруппы оказались исчерпаны. Стоял вопрос о невозможности завершить съемки. Узнав о проблеме, подключился Миронов и оказал финансовую поддержку.