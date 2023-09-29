«Подставил плечо»: Дружинина раскрыла, кто помог ей доснять «Гардемаринов» Дружинина заявила, что Сергей Миронов помог ей доснять фильм «Гардемарины»

Фото: Пресс-служба «Медиа-телеком»

Светлана Дружинина

Режиссер киноэпопеи про гардемаринов Светлана Дружинина на премьере новых серий саги рассказала NEWS.ru, что политик Сергей Миронов помог ей доснять ленту в момент наступивших финансовых трудностей. По ее словам, из-за финансового кризиса и выросших цен наступил момент, когда финансовые возможности киногруппы оказались исчерпаны. Стоял вопрос о невозможности завершить съемки. Узнав о проблеме, подключился Миронов и оказал финансовую поддержку.

Сергей Михайлович подставил свое мужское плечо, когда возникли финансовые трудности, показав себя настоящим мужчиной и преданным другом. Спасибо вам и вашей команде, — подчеркнула режиссер.

На премьере Дружинина пригласила Миронова на сцену. Он назвал киносагу про гардемаринов уникальной киноэпопеей, которая «вошла в каждый дом в конце 80-х». Он подчеркнул, что только настоящий патриот России может подметить то, что подметила в своей картине Дружинина: «судьба и родина — едины». Это слоган новых серий ленты.

Первая часть продолжения киносаги — «Гардемарины 1787. Мир» выйдет в прокат в начале октября, вторая — «Гардемарины 1787. Война» — 16 октября.

Ранее сыгравший в картине про гардемаринов Дмитрий Харатьян объяснил NEWS.ru, почему режиссер Светлана Дружинина не пригласила сыграть в картине его сына Ивана. По словам Харатьяна, такой вариант режиссер рассматривала, но в итоге отказалась от этой идеи, поскольку Иван не профессиональный актер, да и темпераменты у отца и сына «совсем разные».

Народный артист России Дмитрий Харатьян во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ» раскрыл NEWS.ru свое отношение к артистам, уехавшим из России на фоне проведения специальной военной операции на Украине. По его мнению, каждый имеет право на выбор. При этом Харатьян отметил, что считает его ошибочным.