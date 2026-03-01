Биография Веры Глаголевой: как жила и из-за чего умерла актриса-самородок

Вера Глаголева скончалась почти девять лет назад, но ряды ее поклонников не поредели. Артистка полюбилась зрителям как Елена из мелодрамы «Выйти замуж за капитана», Нонна из драмы «Не стреляйте в белых лебедей» и исполнительница десятка других ярких ролей. Обращаемся к биографии Веры Глаголевой и вспоминаем, как жила, творила и от чего умерла актриса.

Как развивалась актерская карьера Веры Глаголевой

Будущая артистка родилась 31 января 1956 года в Москве. Ее актерский талант можно назвать самородком: родители Глаголевой работали педагогами и не были связаны с творчеством. Сама Вера тоже не училась на творческой специальности. Напротив, ее юность была посвящена спорту: Глаголева профессионально стреляла из лука, состояла в столичной сборной и уже к 16 годам носила титул мастера спорта.

Актрисой Вера Глаголева стала в 18 лет — отчасти по счастливому случаю. В паре с подругой она прогуливалась по территории студии «Мосфильм». Там как раз шли съемки драмы «На край света…». Девушку заприметили члены съемочной группы. Они и посоветовали Глаголевой пройти прослушивание на главную роль. Вера согласилась, понравилась режиссеру, получила роль и дебютировала в кино в образе Симы. Премьера «На край света…» прошла на ура, и вдохновленная Глаголева оставила спорт ради актерского поприща.

Карьера артистки развивалась стремительно. За дебютом последовали роли Вари в драме «Четверг и больше никогда», Нади во «Врагах», Нонны в «Не стреляйте в белых лебедей», Шуры в «Торпедоносцах» и еще десятки других ролей.

Чаще всего Глаголева играла хрупких, но при этом стойких и принципиальных женщин. Этот образ идеально сочетался с ее нежной красотой. В 1985 году популярный киножурнал «Советский экран» окрестил Глаголеву лучшей актрисой СССР. Этот титул пришел к ней благодаря роли Елены в драме «Выйти замуж за капитана».

В 1990-х Вера Глаголева играла в театре. А в конце 1990-х — начале нулевых — начала сниматься в сериалах. Ее можно увидеть в «Зале ожидания», «Самозванцах», «Маросейке, 12», «Наследницах», «Острове без любви» и «Обручальном кольце». При этом актриса не переставала появляться в полнометражных картинах. Ее фильмография включает более 50 работ, последнюю из которых отсняли в 2017 году. С 2011 года Глаголева носила титул народной артистки РФ.

Актриса Вера Глаголева Фото: Г. Коревых/РИА Новости

Фильмы Веры Глаголевой

Значимый этап в биографии Веры Глаголевой начался в 1990 году. Тогда актриса дебютировала на режиссерском посту. Ее первой работой стала драматическая притча «Сломанный свет» о жизни людей искусства в эпоху перестройки. Далее шли драма «Заказ» и мелодрама «Чертово колесо». Следом Глаголева сняла военную драму «Одна война» о жизни женщин в условиях оккупации. За этот проект она получила ряд престижных премий, включая международную премию «Золотая нимфа».

В перечне фильмов Веры Глаголевой — драма «Две женщины» по мотивам пьесы Ивана Тургенева «Месяц в деревне». Глаголева занимала должности режиссера, сценаристки и продюсера одновременно. Ей удалось собрать интернациональный актерский состав: в драме сыграли артисты из России, Франции, Германии и Великобритании.

Последней режиссерской работой Глаголевой стала драма «Не чужие». Она вышла в 2018 году, уже после кончины Глаголевой. Фильм посвящен жизни в глубинке и внутрисемейным любовным распрям.

Мужья Веры Глаголевой

Личная жизнь Веры Глаголевой тесно переплетена с кинокарьерой актрисы. Дело в том, что первого избранника 18-летняя Вера встретила на съемках драмы «На край света…». Им стал режиссер фильма Родион Нахапетов. Влюбленные обручились в 1975 году. В их браке любовь переплелась с работой. Творческий тандем породил фильмы:

«Враги»;

«Не стреляйте в белых лебедей»;

«О тебе»;

«Идущий следом»;

«Зонтик для новобрачных».

В начале 1990-х супруги развелись. Нахапетов уехал в Штаты, актриса осталась на родине. Тогда же она встретила бизнесмена Кирилла Шубского. Ему было суждено стать вторым мужем Веры Глаголевой. Впрочем, назвать брак счастливым сложно. Уже в конце 90-х Шубский завел роман с гимнасткой Светланой Хоркиной. Отношения на стороне продлились семь лет и закончились, когда у Шубского и Хоркиной родился сын. Так что в личной жизни Веры Глаголевой не обошлось без драмы. Впрочем, Глаголева, знавшая об измене, на развод не подала. Брак просуществовал вплоть до смерти актрисы.

Вера Глаголева с дочерью Анастасией Шубской Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Семья Веры Глаголевой

Нельзя не сказать и о семье Веры Глаголевой. В первом браке актриса родила двух дочерей: Анну и Марию. Старшая дочь стала актрисой, служила балериной в Большом театре. Она растит дочь Полину. Мария же с малолетства увлекалась живописью и дизайном, в юности обучалась компьютерной анимации в Штатах. У нее двое детей: Кирилл и Мирон.

Во втором браке родилась третья дочь Глаголевой — Анастасия Шубская. Она окончила ВГИК, работала актрисой и моделью. Как и у Марии, у нее два сына: Сергей и Илья. Их отец — хоккеист Александр Овечкин.

Причины смерти Веры Глаголевой

Народная любимица скончалась 16 августа 2017 года. Причина смерти Веры Глаголевой — онкология, а именно — рак желудка. Артистка скрывала недуг не один год: она получила диагноз еще в 2007 году. Борьба с болезнью продолжалась 10 лет.

Вопреки недугу, актриса творила вплоть до кончины. В первой половине 2017 года она работала над уже упомянутой драмой «Не чужие». Она также участвовала в семейной жизни, присутствовала на бракосочетании Анастасии и Овечкина. Свадьбу сыграли за месяц до кончины актрисы.

Где находится могила Веры Глаголевой

Смерть Веры Глаголевой разбила сердце десятков тысяч человек. Прощание с артисткой организовали в Доме кино. В тот день у ЦДК образовалась многочасовая очередь из желающих проводить любимицу в последний путь.

Могила Веры Глаголевой находится на Троекуровском кладбище. В 2019 году ее украсил мемориальный комплекс. Он состоит из памятника и белой беседки со стеклянной крышей. Рядом с надгробием актрисы стоит плетеное кресло для посетителей. Могилу непременно украшают цветы от поклонников.

Где найти свежие фото семьи Веры Глаголевой

Актриса Вера Глаголева Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Семья Веры Глаголевой по сей день привлекает внимание СМИ и фанатов актрисы. Свежие статьи о дочерях артистки выходят регулярно. Сами девушки также не сторонятся публичной жизни. Они ведут социальные сети и дают интервью. На блоги Анны и Марии подписаны десятки тысяч человек, на страницу Анастасии — полмиллиона.

Свежие фото семьи Глаголевой можно найти в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее дочерей. Девушки регулярно выкладывают совместные снимки, фотографии своих детей. Они также делают публикации, посвященные матери.

Вера Глаголева продолжает жить в памяти поклонников как талантливая и трудолюбивая актриса. Ее актерские и режиссерские работы находят отклик в зрительских сердцах и по сей день.

Ранее мы поделились гороскопом на март 2026 года для всех знаков зодиака.