01 марта 2026 в 19:38

Биография Веры Глаголевой: как жила и из-за чего умерла актриса-самородок

Вера Глаголева Вера Глаголева Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Вера Глаголева скончалась почти девять лет назад, но ряды ее поклонников не поредели. Артистка полюбилась зрителям как Елена из мелодрамы «Выйти замуж за капитана», Нонна из драмы «Не стреляйте в белых лебедей» и исполнительница десятка других ярких ролей. Обращаемся к биографии Веры Глаголевой и вспоминаем, как жила, творила и от чего умерла актриса.

Как развивалась актерская карьера Веры Глаголевой

Будущая артистка родилась 31 января 1956 года в Москве. Ее актерский талант можно назвать самородком: родители Глаголевой работали педагогами и не были связаны с творчеством. Сама Вера тоже не училась на творческой специальности. Напротив, ее юность была посвящена спорту: Глаголева профессионально стреляла из лука, состояла в столичной сборной и уже к 16 годам носила титул мастера спорта.

Актрисой Вера Глаголева стала в 18 лет — отчасти по счастливому случаю. В паре с подругой она прогуливалась по территории студии «Мосфильм». Там как раз шли съемки драмы «На край света…». Девушку заприметили члены съемочной группы. Они и посоветовали Глаголевой пройти прослушивание на главную роль. Вера согласилась, понравилась режиссеру, получила роль и дебютировала в кино в образе Симы. Премьера «На край света…» прошла на ура, и вдохновленная Глаголева оставила спорт ради актерского поприща.

Карьера артистки развивалась стремительно. За дебютом последовали роли Вари в драме «Четверг и больше никогда», Нади во «Врагах», Нонны в «Не стреляйте в белых лебедей», Шуры в «Торпедоносцах» и еще десятки других ролей.

Чаще всего Глаголева играла хрупких, но при этом стойких и принципиальных женщин. Этот образ идеально сочетался с ее нежной красотой. В 1985 году популярный киножурнал «Советский экран» окрестил Глаголеву лучшей актрисой СССР. Этот титул пришел к ней благодаря роли Елены в драме «Выйти замуж за капитана».

В 1990-х Вера Глаголева играла в театре. А в конце 1990-х — начале нулевых — начала сниматься в сериалах. Ее можно увидеть в «Зале ожидания», «Самозванцах», «Маросейке, 12», «Наследницах», «Острове без любви» и «Обручальном кольце». При этом актриса не переставала появляться в полнометражных картинах. Ее фильмография включает более 50 работ, последнюю из которых отсняли в 2017 году. С 2011 года Глаголева носила титул народной артистки РФ.

Актриса Вера Глаголева Актриса Вера Глаголева Фото: Г. Коревых/РИА Новости

Фильмы Веры Глаголевой

Значимый этап в биографии Веры Глаголевой начался в 1990 году. Тогда актриса дебютировала на режиссерском посту. Ее первой работой стала драматическая притча «Сломанный свет» о жизни людей искусства в эпоху перестройки. Далее шли драма «Заказ» и мелодрама «Чертово колесо». Следом Глаголева сняла военную драму «Одна война» о жизни женщин в условиях оккупации. За этот проект она получила ряд престижных премий, включая международную премию «Золотая нимфа».

В перечне фильмов Веры Глаголевой — драма «Две женщины» по мотивам пьесы Ивана Тургенева «Месяц в деревне». Глаголева занимала должности режиссера, сценаристки и продюсера одновременно. Ей удалось собрать интернациональный актерский состав: в драме сыграли артисты из России, Франции, Германии и Великобритании.

Последней режиссерской работой Глаголевой стала драма «Не чужие». Она вышла в 2018 году, уже после кончины Глаголевой. Фильм посвящен жизни в глубинке и внутрисемейным любовным распрям.

Мужья Веры Глаголевой

Личная жизнь Веры Глаголевой тесно переплетена с кинокарьерой актрисы. Дело в том, что первого избранника 18-летняя Вера встретила на съемках драмы «На край света…». Им стал режиссер фильма Родион Нахапетов. Влюбленные обручились в 1975 году. В их браке любовь переплелась с работой. Творческий тандем породил фильмы:

  • «Враги»;
  • «Не стреляйте в белых лебедей»;
  • «О тебе»;
  • «Идущий следом»;
  • «Зонтик для новобрачных».

В начале 1990-х супруги развелись. Нахапетов уехал в Штаты, актриса осталась на родине. Тогда же она встретила бизнесмена Кирилла Шубского. Ему было суждено стать вторым мужем Веры Глаголевой. Впрочем, назвать брак счастливым сложно. Уже в конце 90-х Шубский завел роман с гимнасткой Светланой Хоркиной. Отношения на стороне продлились семь лет и закончились, когда у Шубского и Хоркиной родился сын. Так что в личной жизни Веры Глаголевой не обошлось без драмы. Впрочем, Глаголева, знавшая об измене, на развод не подала. Брак просуществовал вплоть до смерти актрисы.

Вера Глаголева с дочерью Анастасией Шубской Вера Глаголева с дочерью Анастасией Шубской Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Семья Веры Глаголевой

Нельзя не сказать и о семье Веры Глаголевой. В первом браке актриса родила двух дочерей: Анну и Марию. Старшая дочь стала актрисой, служила балериной в Большом театре. Она растит дочь Полину. Мария же с малолетства увлекалась живописью и дизайном, в юности обучалась компьютерной анимации в Штатах. У нее двое детей: Кирилл и Мирон.

Во втором браке родилась третья дочь Глаголевой — Анастасия Шубская. Она окончила ВГИК, работала актрисой и моделью. Как и у Марии, у нее два сына: Сергей и Илья. Их отец — хоккеист Александр Овечкин.

Причины смерти Веры Глаголевой

Народная любимица скончалась 16 августа 2017 года. Причина смерти Веры Глаголевой — онкология, а именно — рак желудка. Артистка скрывала недуг не один год: она получила диагноз еще в 2007 году. Борьба с болезнью продолжалась 10 лет.

Вопреки недугу, актриса творила вплоть до кончины. В первой половине 2017 года она работала над уже упомянутой драмой «Не чужие». Она также участвовала в семейной жизни, присутствовала на бракосочетании Анастасии и Овечкина. Свадьбу сыграли за месяц до кончины актрисы.

Где находится могила Веры Глаголевой

Смерть Веры Глаголевой разбила сердце десятков тысяч человек. Прощание с артисткой организовали в Доме кино. В тот день у ЦДК образовалась многочасовая очередь из желающих проводить любимицу в последний путь.

Могила Веры Глаголевой находится на Троекуровском кладбище. В 2019 году ее украсил мемориальный комплекс. Он состоит из памятника и белой беседки со стеклянной крышей. Рядом с надгробием актрисы стоит плетеное кресло для посетителей. Могилу непременно украшают цветы от поклонников.

Где найти свежие фото семьи Веры Глаголевой

Актриса Вера Глаголева Актриса Вера Глаголева Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Семья Веры Глаголевой по сей день привлекает внимание СМИ и фанатов актрисы. Свежие статьи о дочерях артистки выходят регулярно. Сами девушки также не сторонятся публичной жизни. Они ведут социальные сети и дают интервью. На блоги Анны и Марии подписаны десятки тысяч человек, на страницу Анастасии — полмиллиона.

Свежие фото семьи Глаголевой можно найти в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее дочерей. Девушки регулярно выкладывают совместные снимки, фотографии своих детей. Они также делают публикации, посвященные матери.

Вера Глаголева продолжает жить в памяти поклонников как талантливая и трудолюбивая актриса. Ее актерские и режиссерские работы находят отклик в зрительских сердцах и по сей день.

