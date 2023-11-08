Скандалы, избиение хоккеиста, митинги: куда пропал актер Александр Паль

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Паль

Актер театра и кино Александр Паль в последнее время редко стал появляться на телеэкранах. Куда пропал звезда фильма «Горько!» и чем он занимается сейчас?

Чем известен Александр Паль

Александр Паль родился 16 декабря 1988 года в Челябинске. В 2012 году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская народного артиста России Леонида Хейфеца). Учился вместе с Александром Петровым.

В 2012–2013 годах Паль работал в Московском театре юного зрителя. С 2013 года стал актером Московского академического театр им. Вл. Маяковского.

Первой серьезной работой Паля в кино стала роль Дэна в ленте «Все и сразу». Он признавался, что дебют получился скомканным, поскольку артист не спал две ночи, нервничал, пил много кофе и даже заболел.

«Я понял, что не могу не сказать об этом режиссеру, потому что буду убегать куда-то. Он говорит: „Ну ладно, слушай, мы тебе найдем врачей к ночи, а пока надо работать“. Все смешалось, так что даже сейчас, когда я пересматриваю некоторые кадры из фильма, понимаю, что это плохо», — вспоминал Паль.

Артисту принесла известность роль гопника Лехи в комедии «Горько!». После этого последовало много театральных ролей, а также работы в картинах «Без границ», «Страна чудес», «Хардкор», «Ледокол».

В 2021 году он снялся в американском боевике «Никто» и драме Алексея Германа — младшего «Дело». Кроме того, вместе с коллегой по цеху Никитой Кукушкиным Паль стал волонтером, запустив приложение по доставке лекарств и продуктов пенсионерам.

Что известно о личной жизни Александра Паля

Александр Паль редко дает интервью и практически не говорит о личной жизни. В 2012 году в СМИ появилась информация о романе актера с внучкой Олега Янковского Елизаветой. Ходили слухи, что в ГИТИС из Школы-студии МХАТ девушка перевелась из-за возлюбленного.

Пара публиковала совместные снимки в соцсетях, однако официально свои отношения не подтверждала.

В 2017-м СМИ писали, что артисты расстались. После этого Елизавета Янковская стала появляться в компании журналиста Виталия Кулакова.

«Наверное, Лиза и Саша устали друг от друга. Такое бывает. Каждой паре нужна пауза. Кому-то достаточно месяца разлуки. Другие только за год понимают, что не могут жить друг без друга. Точку в их отношениях ставить рано. Это точно!» — говорили инсайдеры.

В 2019 году Янковскую заметили на поздравительном видео, сделанном в день рождения Паля. После этого поклонники пришли к выводу, что артисты по-прежнему встречаются.

Фото: Социальные сети Александр Паль и Елизавета Янковская

В каких скандалах был замешан Александр Паль

В последние годы Александр Паль не раз оказывался в эпицентре скандалов. В 2017 году он был задержан полицией после участия в несанкционированном митинге. Позднее актер заявил, что попал в толпу случайно, так как просто шел через Тверскую домой. Но спустя два года он снова очутился в автозаке после акции протеста.

Весной 2021 года Паля задержали за избиение хоккеиста Кевина Антипова. За умышленное причинение легкого вреда здоровью артисту грозило уголовное наказание, однако спортсмен не стал выдвигать обвинений и сказал, что получил травмы из-за падения с высоты собственного роста.

Паль пояснял, что конфликт произошел из-за того, что нетрезвый Антипов решил справить нужду рядом с его автомобилем.

Чем сейчас занимается Александр Паль

Александр Паль продолжает сниматься в кино, но работы с ним выходят в прокат не так часто, как раньше.

В 2022 году он сыграл в фильме «Каш», в 2023-м появился в сериале «Цикады». В скором времени ожидается премьера картины «Бансу» с ним в главной роли.

15 и 19 ноября Паль должен выйти на сцену Кипра со спектаклем «Потерянное зеркальце».

Читайте также:

Развод, операция и жизнь в деревне: куда пропал актер Александр Балуев

Жизнь в Киеве, критика РФ: куда пропала украинская звезда «Сватов» Кошмал

Поддержка СВО, театр: как живет звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов