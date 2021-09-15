16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Уголовное дело против актёра Паля закрыли

15:59, 16 сентября 2021
Уголовное дело против актёра Паля закрыли Александр Паль Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Прекращено уголовное дело против российского актёра Александра Паля, которого обвинили в избиении хоккеиста весной этого года, сообщил Telegram-канал «112». Пострадавший решил не выдвигать обвинения и отметил, что не имеет никаких претензий к актёру.

25-летний спортсмен заявил, что получил травмы из-за падения. С чем связана такая перемена позиции, не сообщается.

Ранее сообщалось, что спортсмену Кевину Антипову выбили глазную кость и проломили скулы. Его госпитализировали в одну из московских клиник. Он уточнил, что на него напали три человека, в том числе Паль, который, по его словам, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сам Паль заявил, что спортсмен был нетрезв и пытался справить нужду рядом с автомобилем, в котором находились актёр и его приятель Даниил Иванов. На замечание Антипов якобы не отреагировал, после чего началась драка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (причинение лёгкого вреда здоровью).

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео