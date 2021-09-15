Уголовное дело против актёра Паля закрыли

Прекращено уголовное дело против российского актёра Александра Паля, которого обвинили в избиении хоккеиста весной этого года, сообщил Telegram-канал «112». Пострадавший решил не выдвигать обвинения и отметил, что не имеет никаких претензий к актёру.

25-летний спортсмен заявил , что получил травмы из-за падения. С чем связана такая перемена позиции, не сообщается.

Ранее сообщалось, что спортсмену Кевину Антипову выбили глазную кость и проломили скулы. Его госпитализировали в одну из московских клиник. Он уточнил, что на него напали три человека, в том числе Паль, который, по его словам, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.