Актёр Паль избил хоккеиста в центре Москвы

Популярный актёр Александр Паль вместе со своими друзьями напал на хоккеиста. Инцидент произошёл в центре российской столицы, сообщает Telegram-канал «112».
Спортсмену выбили глазную кость и проломили скулы. Его госпитализировали в одну из московских клиник. Молодой человек решил написать заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли нападавших. 32-летнюю звезду уже доставили в отделение, где она даёт показания.
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Ранее Паль перечислил имена режиссёров, с которыми ему хотелось бы поработать. По его словам, наиболее интересны Андрей Звягинцев, Борис Хлебников, Жора Крыжовников, Алексей Федорченко и Николай Хомерики. В то же время работать с иностранными режиссёрами у него «вряд ли получится», подчеркнул Паль,