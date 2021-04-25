Актёр Паль избил хоккеиста в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/ef8a55da-a5db-11eb-94a0-96000091f725_660.jpg Александр Паль Фото: facebook.com/palaleksand

Популярный актёр Александр Паль вместе со своими друзьями напал на хоккеиста. Инцидент произошёл в центре российской столицы, сообщает Telegram-канал «112».

Спортсмену выбили глазную кость и проломили скулы. Его госпитализировали в одну из московских клиник. Молодой человек решил написать заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли нападавших. 32-летнюю звезду уже доставили в отделение, где она даёт показания.

По данным РЕН ТВ, пострадал от рук артиста игрок молодёжного состава ЦСКА Кевин Антипов. Всего было три нападавших. По его словам, Паль находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек также считает, что его обидчик мог быть под наркотическими средствами.

Ранее Паль перечислил имена режиссёров, с которыми ему хотелось бы поработать. По его словам, наиболее интересны Андрей Звягинцев, Борис Хлебников, Жора Крыжовников, Алексей Федорченко и Николай Хомерики. В то же время работать с иностранными режиссёрами у него «вряд ли получится», подчеркнул Паль,