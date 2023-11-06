Поддержка СВО, театр: как живет звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Александр Михайлов

Народный артист РСФСР Александр Михайлов реже стал появляться на экранах. Куда пропал звезда фильма «Любовь и голуби», как он живет и чем занимается?

Чем известен Михайлов

Александр Михайлов родился 5 октября 1944 года. Его родители развелись, когда он был совсем маленьким.

Будучи подростком, он решил отказаться от фамилии, которая досталась ему от отца, в пользу маминой. В 14 лет будущий актер был Барановым, а потом стал Михайловым. Тогда же он уговорил маму переехать во Владивосток. Вскоре молодой человек принял решение учиться на актера и поступил в Дальневосточный институт искусств.

Михайлов много играл на сцене и исполнил более 70 ролей в кино. Наиболее известные работы — «Одиноким предоставляется общежитие», «Любовь и голуби», «Отряд специального назначения».

Что известно о личной жизни Михайлова

Александр Михайлов был женат дважды. Свою первую супругу Веру Мусатову он встретил в студенческом возрасте. Пара прожила вместе почти 30 лет и воспитала сына Константина.

В 2000 году артист познакомился с Оксаной Васильевой, вдовой актера Васильева. В 2002 году у них родилась дочь. Супруги расписались в 2003 году, актер усыновил наследника Оксаны от первого брака.

До знакомства со второй женой у Михайлова был роман с коллегой Ольгой Кузнецовой. В 1991 году родилась его внебрачная дочь Анастасия, которой артист дал свою фамилию. Она пошла по стопам папы и выбрала актерскую профессию.

Фото: Andrey Fedechko/Global Look Press Александр Михайлов

Чем сейчас занимается Михайлов

Александр Михайлов продолжает сниматься в кино. Кроме того, он постоянно задействован в репертуаре Малого театра и в антрепризах других театров. Актер также ведет свой курс во ВГИКе.

Что Михайлов говорил об СВО и уехавших артистах

Александр Михайлов заявлял, что не понимает, как его коллеги по цеху могут не поддерживать спецоперацию и свою родину. В частности, он критиковал Чулпан Хаматову.

«Маленький пример — Чулпан Хаматова, талантливая, замечательная девочка, успешная. Все есть, но я не думаю, что у нее там какие-то особняки за границей в отличие от Пугачевой. Но вот почему-то она оказалась там и говорит страшные вещи. И ее стали насиловать: „Давай говори, обливай помоями“», — говорил Михайлов на YouTube-шоу «Так сказать».

Он рассказывал, что не ожидал предательства многих деятелей шоу-бизнеса, а также того, что они будут открыто призывать ненавидеть Россию. Сейчас ему хочется, чтобы родина поскорее нашла выход из сложившейся ситуации и действия, «развязанные Западом, остановились».

«Я вместе с теми ребятами, которые стоят на страже нашей родины. Воюют с нацистами. Это мои сыновья, мои дети сегодня работают там на передовой. Они воюют со злом, которое в очередной раз посетило наш славянский мир», — комментировал актер.

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