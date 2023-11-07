Жизнь в Киеве, критика РФ: куда пропала украинская звезда «Сватов» Кошмал

Фото: Студия Квартал-95

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал после начала спецоперации раскритиковала действия России и поссорилась с коллегами, поддержавшими СВО. Где сейчас находится актриса и чем она занимается?

Что Кошмал говорила про российских коллег

Анна Кошмал после начала спецоперации опубликовала в соцсетях снимок с коллегами по сериалу «Сваты» и сообщила, что перестала общаться с ними. Артистка обиделась, что они не поддержали Украину.

«Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам», — заявила Кошмал.

На вопрос о том, возьмет ли она трубку, если ей позвонит кто-то из российских коллег, она отвечала, что не хочет с ними разговаривать.

«Ничего не хочу им говорить. Мы все живем под одним небом и будем отвечать за свои поступки. Им с этим жить, не мне. Собственно — о чем говорить? Не о чем», — высказывалась актриса.

Также она заявила, что новый сезон сериала никогда не выйдет. Дружбу с экранными родственниками она называла ошибкой.

«У нас были очень теплые отношения, это правда, но какое сейчас это имеет значение? Я стою за своих. Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях», — считает звезда «Сватов».

Помимо этого, Кошмал не единожды делала завуалированные намеки коллегам в соцсетях. Так, она публиковала фрагмент из сериала, в котором ее экранный дедушка Федор Добронравов направляет на нее ружье — по случайности, но без контекста сцена превращается в намек. После этого она выложила новый эпизод, в котором дедушка берет ее на плечо и несет к иностранному жениху, чтобы тот сделал предложение. По пути он говорит: «Дед, ты что творишь!».

Фото: vk.com/smorkovkina Анна Кошмал

Как на слова Кошмал реагировали актеры «Сватов»

Татьяна Кравченко называла Анну Кошмал своим личным врагом из-за критики украинской актрисы в адрес актерского состава сериала.

«Кто ей мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Она теперь мой личный враг, получается», — говорила она.

Олеся Железняк признавалась, что ей жалко Кошмал, но она не разрешает себе злиться и обижаться на нее.

«Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: „Я тебя все равно люблю, я тебя жалею“. Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся», — подчеркивала актриса.

Она уверена, что если человек ожесточен, то ему тяжело, он находится в непростой жизненной ситуации. Железняк считает, что Кошмал следует успокоиться и перестать критиковать других людей, в особенности — коллег по сериалу «Сваты», которых она упрекнула в поддержке российской власти.

Федор Добронравов признавался, что ничего не знает о критике Кошмал в свой адрес.

«В первый раз слышу. Я — артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею», — говорил актер.

Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич считает поведение Кошмал непорядочным.

«Я плохо отношусь к таким переворотам, это непорядочно. Гораздо больше уважения к людям, которые сразу заявили, что не хотят ничего иметь общего с нашей страной и уходят», — комментировал он.

Фото: vk.com/smorkovkina Анна Кошмал

Как и где сейчас живет Кошмал

Сейчас Анна Кошмал вместе с мужем и ребенком живет на родине, в Киеве. Она отказалась от всех российских проектов и позиционирует себя как украинскую актрису.

У артистки и супруга есть недвижимость в Киеве. Когда Кошмал родила сына, то пара переехала за город.

Когда в октябре прошлого года произошел взрыв на Крымском мосту, то актриса начинала съемки в многосерийном фильме. В соцсетях она прокомментировала случившееся, опубликовав скриншот переписки с другом, который назвал взрвыв «подарком».

«Вот тебе подарок на первый съемочный день», — написал знакомый Кошмал, на что в ответ она отправила смеющийся смайлик.

Читайте также:

Лобода, Дорн, Барских: как сейчас живут уехавшие из РФ украинские звезды

Составлен список украинских звезд, которые выступают в российских шоу

Составлен список украинских знаменитостей, получивших гражданство РФ