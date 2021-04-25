Против избившего хоккеиста Паля возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/f1733722-a65d-11eb-9013-96000091f725_660.jpg Александр Паль Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Правоохранительные органы возбудили против актёра Александра Паля и его товарищей уголовное дело. Как уточняет РЕН ТВ, молодых людей обвинили в нанесении лёгких телесных повреждений.

Предполагается, что мотивом нападения стали хулиганские побуждения. Тем не менее, артиста и его приятелей не стали задерживать, а выпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

23 апреля хоккеист ЦСКА Кевин Антипов подвергся нападению со стороны трёх нетрезвых людей. По факту избиения молодой человек написал заявление в полицию. По словам Антипова, он отмечал день рождения отца. По дороге домой на него напали трое людей, в одном из которых хоккеист якобы разглядел пьяного Паля.

У пострадавшего хоккеиста диагностированы перелом челюсти, носа, орбитальной кости. Он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Паль, в свою очередь, отвергает информацию об избиении спортсмена. По его словам, он никак не замешан в этой ситуации и находится на свободе.

Ранее видео нападения на хоккеиста молодёжной сборной ЦСКА Кевина Антипова появилось в Сети. Как выяснилось, в тот вечер, когда был избит Антипов, Паль по случайному совпадению находился в том же переулке.