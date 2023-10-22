Домогарова лишили роли Тартюфа в театре Моссовета «МК»: Домогарова отстранили от роли Тартюфа из-за участия в фестивале на Кипре

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Народного артиста России Александра Домогарова освободили от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик» в театре Моссовета из-за его участия в кипрском кинофестивале, сообщает «МК». Решение утвердили художественный руководитель театра Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев.

По данным издания, 29 сентября в театре Моссовета проходила репетиция «Тартюфа», однако в этот момент Домогаров был на премьере спектакля «Маскарад» в театре Российской армии.

Позднее Домогаров договорился с администрацией Моссовета о времени репетиции, но артиста отправили в дирекцию. Там Домогарову вручили документ с требованием объясниться, почему его не было в театре и в стране 13 сентября. Как отмечает «МК», Домогаров был на Российско-кипрском кинофестивале по приглашению советника посольства РФ в республике Алины Радченко.

В Моссовете подчеркнули, что артист уехал в страну, которая входит «в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации», хотя приказ о распределении ролей в «Тартюфе», как пишет «МК», подписали еще за два дня до того, как Домогаров уехал на Кипр, — 15 сентября.

Тем не менее на сайте театра Моссовета фамилия Домогаров до сих пор фигурирует в списке актеров, исполняющих роль Тартюфа.

Ранее овдовевший Александр Домогаров намекнул поклонникам, что вновь готов жениться на 38-летней танцовщице Татьяне Степановой, с которой артист встречался 12 лет. По словам коллеги женщины, официально пара пока не расписалась, но предложение возлюбленной Домогаров действительно сделал.