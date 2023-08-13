Бывшая жена Александра Домогарова умерла от рака Бывшая жена актера Александра Домогарова Ирина умерла от рака

Фото: Dmitry Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Александр Домогаров

Бывшая жена артиста Александра Домогарова Ирина 13 августа скончалась от рака. Народный артист РФ подтвердил изданию StarHit смерть бывшей супруги, которая последние два с половиной года боролась с онкологией.

Издание отмечает, что Ирина Домогарова, в девичестве Гуненкова, была второй женой артиста и матерью их сына Александра. Домогаров-младший вместе с отцом последние месяцы сами выхаживали женщину после того, как врачи сообщили, что бессильны, и отпустили ее домой на паллиативное лечение.

Весь ужас наступил именно сейчас... Лечение перестало помогать. Надежда таяла, но мы боролись изо всех сил, — говорил сын артиста.

Ирина и Александр познакомились на заре карьеры актера, прожили в браке 12 лет. В 1989 году у них родился сын, Александр Домогаров — младший. Он стал актером, режиссером и сценаристом. После развода бывшие супруги сохранили хорошие отношения, два года назад они вместе приходили поддержать сына на премьере его картины «Пальма».

Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 54 лет скончалась актриса Белла Ко. Артистка умерла 10 августа от онкологического заболевания в своей квартире на улице Перерва на юго-востоке столицы. Белла Ко снималась в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Также она известна в качестве переводчика и актера дубляжа.