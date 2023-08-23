KP.RU: Домогаров намекнул, что готов снова жениться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Недавно потерявший бывшую жену Ирину актер Александр Домогаров намекнул поклонникам, что готов вновь жениться, пишет KP.RU. Его избранницей стала 38-летнея танцовщица Татьяна Степанова, с которой артист уже вместе 12 лет. По словам ее коллеги, официально пара пока не расписалась, но предложение возлюбленной Домогаров действительно сделал.

Пока официально Александр с Таней не расписались. Но предложение Домогаров действительно сделал. Они с Таней сейчас живут в загородном доме Домогарова, — уточнил собеседник издания.

Он подчеркнул, что в прошлом году Степанова хотела уйти от Домогарова к другому мужчине — причиной для этого стала неготовность актера к браку. После этого артист решил вернуть возлюбленную, с которой находился в отношениях более 12 лет, и пообещал жениться.

В прошлом году Таня ушла от него к другому мужчине, поскольку Александр не был готов к браку. Домогаров, узнав, что у него появился соперник, вернул Таню, пообещав жениться на ней. Мол, наконец-то готов к семье и детям, мечтает о дочке, — пояснил коллега Степановой.

Вторая жена Домогарова Ирина скончалась 13 августа после продолжительной болезни. Два с половиной года она боролась с онкологией. Актер вместе с сыном Александром делали все возможное для ее выздоровления, но в июле врачи, по словам Домогарова, отказались продолжать лечение.