«Врачи прекратили лечение»: что известно о последних днях Ирины Домогаровой

Фото: vk.com/domogarovjr

Ирина с сыном Александром

Вторая жена актера Александра Домогарова Ирина скончалась 13 августа после продолжительной болезни. Два с половиной года она боролась с онкологией. Почему врачи отказались лечить бывшую супругу артиста и что известно о последних днях ее жизни?

Ирина Домогарова, в девичестве Гуненкова, ушла из жизни в возрасте 60 лет. О трагедии в семье сообщил наследник — Александр Домогаров-младший. Он опубликовал в социальных сетях несколько фотографий матери и рассказал о ее кончине.

«Моя самая любимая, мое сердце, моя любовь! Мамочка ушла сегодня утром. В 10 утра! В кругу семьи и самых близких людей! Дома! В любви!» — написал он.

Актер Александр Домогаров после известия о смерти бывшей жены объявил в своем блоге «режим молчания». Попросил не писать комментарии.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Актер Александр Домогаров

Что известно о последних месяцах жизни Ирины

Ирина Домогарова более двух лет боролась с онкологическим заболеванием. Актер вместе с сыном Александром делали все возможное для ее выздоровления, но в июле этого года врачи, по словам Домогарова, отказались продолжать лечение.

«Врачи больницы, в которой проходила лечение Ира, открыто сказали: "Наши возможности не безграничны". Они отказались от дальнейшего лечения. Это стало для нас последним ударом, сейчас тяжело и страшно», — сообщил артист StarHit.

Александр Домогаров-младший работает режиссером. Ради матери он отказался от работы над проектом и вернулся в Санкт-Петербург, чтобы ухаживать за ней. Однако наследника артиста обвинили в срыве съемок.

«К сожалению, очень тяжело болеет самый близкий мне человек. Уже больше двух лет идет борьба с очень гадкой болезнью. Когда все началось, я доделывал фильм "Пальма", и мне казалось — тогда было очень тяжело и страшно. Но весь ужас наступил именно под начало съемок сериала. Лечение перестало помогать. Надежда таяла, но мы боролись изо всех сил», — объяснил он.

Режиссер рассчитывал, что сможет совместить работу и уход за близким человеком. На съемочной площадке он заранее попросил себе замену и предупредил о состоянии матери.

«Я бы себе не простил! О своей ситуации предупреждал всех заранее: просил усилить меня допрежиссером, спрашивал про замену. Самое главное, я предупредил — если что-то случится, я сорвусь и уеду из Питера домой», — сообщил Домогаров-младший.

После решения врачей прекратить лечение сын забрал мать домой. Медики заявили Александру, что «возможности организма Ирины исчерпаны», но он не собирался отступать. После выписки родные окружили женщину заботой, за ее состоянием присматривали врачи.

«Теперь я один со своим горем. Нет, не один, с настоящими друзьями и со своим любимым папой, который всегда рядом. И мы должны с ним пережить этот кошмарный сон! Сделать все возможное ради мамы. Моей любимой мамы! Все ради нее! И я буду с ней до конца! Мама, я очень тебя люблю! Очень!» — отметил он.

Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с маленьким сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с маленьким сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Александр Домогаров, бывшая супруга актера Ирина Гуненкова и их сын Фото: vk.com/domogarovjr Александр Домогаров, бывшая супруга актера Ирина Гуненкова и их сын Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения премии Фонда Высоцкого «Своя колея» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения премии Фонда Высоцкого «Своя колея» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год «Золотой Орел» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год «Золотой Орел» Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Народный артист РФ Александр Домогаров во время сбора труппы Театра имени Моссовета Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Народный артист РФ Александр Домогаров во время сбора труппы Театра имени Моссовета Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Актер Александр Домогаров на премьере фильма «Союз спасения» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Актер Александр Домогаров на премьере фильма «Союз спасения» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Театр Моссовета, спектакль «Три сестры» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Театр Моссовета, спектакль «Три сестры»

Почему Домогаров лишился спектаклей после болезни Ирины

После диагностирования онкологического заболевания у Ирины Александр Домогаров лишился ролей в театре. Режиссер Андрей Кончаловский снял его со спектаклей. Артист рассказал KP.RU, что в тот момент находился в подавленном состоянии, но коллеги отказались входить в его положение. В постановке «Сцены из супружеской жизни» его заменили актером Гошей Куценко.

«Когда заболела Ирина, мы вместе с сыном за ней ухаживали. Конечно, это отнимало силы. И в это же время Кончаловский снял меня со спектаклей. Когда в его семье случилась беда, все, и я в том числе, отнеслись с пониманием к его беде. А он — нет. Я не нуждаюсь в сочувствии. Мне это категорически не нужно. Но будьте просто людьми. Отнеситесь к чужому горю с пониманием», — говорил актер.

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