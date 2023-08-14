Что известно о трех браках Александра Домогарова и его новой возлюбленной

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Домогаров

Актер Александр Домогаров трижды был официально женат. Его избранницами были Наталья Сагоян, Ирина Гуненкова и Наталья Громушкина. Почему артист развелся с каждой из них и зачем скрывает новую возлюбленную?

Что известно о первом браке Домогарова и смерти сына

Первой супругой Домогарова стала соседка по даче Наталья Сагоян. Это был ранний брак. Отношения начались с дружбы, по достижении совершеннолетия молодые расписались, вскоре у них родился сын Дмитрий.

С первой женой артист развелся, когда ребенку исполнился год. В 2008 году Дмитрия сбила машина, и тот умер из-за полученной черепно-мозговой травмы. В интервью YouTube-каналу RTVI актер рассказал, что после смерти сына стал регулярно посещать церковь.

«Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать. Я не знаю, почему бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — отметил Домогаров.

Фото: Социальные сети Наталья Сагоян

Что известно о втором браке Домогарова

Второй супругой актера стала костюмер Центрального академического театра Российской армии Ирина Гуненкова. Через два года после начала отношений пара официально зарегистрировала брак в ЗАГСе. В 1991 году у них родился сын Александр. Как и отец, он выбрал творческую профессию и стал режиссером.

«Моя любовь к кино началась с родителей. Мама и папа в молодости постоянно смотрели фильмы. Видак, кассеты, а я всегда рядом — такие были вечера. Папа смотрел все подряд», — рассказывал Домогаров-младший в интервью изданию «7 Дней».

Домогаров часто брал сына с собой в театр и на съемочную площадку, мать занималась его обучением. Спустя 12 лет отношений Ирина и Александр расстались из-за нового увлечения артиста.

Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с маленьким сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с маленьким сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Александр Домогаров, бывшая супруга актера Ирина Гуненкова и их сын Фото: vk.com/domogarovjr Александр Домогаров, бывшая супруга актера Ирина Гуненкова и их сын Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Ирина с сыном Александром Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: vk.com/domogarovjr Ирина Гуненкова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения премии Фонда Высоцкого «Своя колея» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения премии Фонда Высоцкого «Своя колея» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год «Золотой Орел» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актер Александр Домогаров на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год «Золотой Орел» Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Народный артист РФ Александр Домогаров во время сбора труппы Театра имени Моссовета Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Народный артист РФ Александр Домогаров во время сбора труппы Театра имени Моссовета Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Актер Александр Домогаров на премьере фильма «Союз спасения» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Актер Александр Домогаров на премьере фильма «Союз спасения» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Театр Моссовета, спектакль «Три сестры» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Театр Моссовета, спектакль «Три сестры»

Что известно о третьем браке Домогарова

Третьей женой артиста стала актриса Наталья Громушкина. Они познакомились в театре во время работы над спектаклем «Бегущий странник», а после играли вместе в постановке «Милый друг». Официально оформили отношения в 2001 году, но, как рассказала Наталья журналу «Караван историй», регулярно ссорились.

«Время от времени я хлопала дверью и уходила навсегда, потом возвращалась сама, или это делал Саша. 12 лет разницы в возрасте — немало. Сначала мне казалось, что я неправильно себя веду, потому что маленькая», — отметила Наталья.

После очередной ссоры супругов руководители Театра Моссовета и Театра на Малой Бронной отказались продлевать с Натальей контракты. Она же хотела развиваться как актриса и решила оставить мужа.

«Итак, потеря работы в двух театрах сразу. Администрирование творчества супервостребованного артиста отпало автоматически. Идти некуда. Ультиматум «или ты со мной и у тебя есть все, или сама по себе у разбитого корыта» задел всерьез. Я его люблю, но кем он себя вообразил — вершителем судеб?» — рассуждала Громушкина.

Брак Натальи и Александра продлился четыре года. Союз был расторгнут в суде из-за нежелания актера дать развод.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Наталья Громушкина

Что известно о новой возлюбленной Домогарова

Александр Домогаров заявил о планах жениться в четвертый раз в 2021 году. Он добавил, что не станет больше распространяться о своей личной жизни.

«Я, будучи умным человеком в достаточно почитаемом возрасте, предпочту промолчать. Это (заключение брака. — NEWS.ru) произойдет в 2021 году. Не исключен такой вариант. А кто моя избранница — я не скажу. Я к этому привыкший. К этой долбежке желтой прессы. А вот мой человек может оказаться не очень сильным», — сообщил актер.

В июне 2023 года Домогаров подтвердил, что его сердце занято. Личность возлюбленной он раскрывать не стал, но назвал ее другом, женой и соратником.

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