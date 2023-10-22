Домогарова лишили роли в театре Моссовета: за что наказали актера «МК»: Домогарова отстранили от главной роли в театре Моссовета

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актера Александра Домогарова отстранили от главной роли в театре Моссовета в спектакле «Тартюф, или Обманщик», сообщает MK.RU со ссылкой на внутренний документ площадки. Распоряжение подписали худрук Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев. За что наказали актера?

Как Домогаров поссорился с театром Моссовета

29 сентября к 12:00 Домогарову назначили репетицию нового спектакля, где он должен играть заглавную роль — Тартюфа, в очередь с другим артистом — Виталием Кищенко. Прогон назначен в день премьеры другого спектакля с участием артиста — «Маскарад», который должен состояться в театре Российской Армии. Домогаров, отмечает источник, договорился, что будет на репетиции с 12 до 13. Однако актера вызвали в дирекцию.

Руководство потребовало от него письменных объяснений в связи с отсутствием в театре и в стране 13 сентября. Домогарова вынудили отчитаться, почему он находился на территориях, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. 13 сентября он участвовал в Российско-кипрском кинофестивале без письменного согласования с театром Моссовета. Подобное отношение Домогаров счел унизительным, пригрозив привлечь адвокатов.

Приказ о распределении ролей в «Тартюфе» был издан 15 сентября, то есть за два дня до того, как артист уехал на Кипр. Обозреватель MK.RU предположил, что отстранением руководство решило свести счеты с артистом за прежнюю конфликтную ситуацию, связанную со спектаклем «Ричард III», когда Домогаров ушел вслед за Виктором Сухоруковым.

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Актеры Виталий Кищенко в роли Бекингема и Александр Домогаров в роли Ричарда (слева направо) в сцене спектакля «Ричард III»

Как Домогаров относится к СВО

В июле в преддверии 60-летнего юбилея артист провел встречу с журналистами, на которой ответил на вопрос о своей гражданской позиции. Он подчеркнул, что много поездил по миру, однако «другой такой национальности, как русские, нигде не встречал». По его словам, русские отличаются добротой, особой точкой зрения на жизнь и открытостью.

Он отметил, что сейчас в стране «не самое простое время», поскольку идет СВО и слышится много антироссийских призывов. Несмотря на это, Домогаров подчеркнул, что является гражданином России и никогда не покинет страну.

«Я — гражданин своей страны, люблю свою страну, никогда не покину ее. Здесь могила моих родителей, здесь меня учили и научили. Где родился, там и пригодился», — говорил Домогаров.

Позднее, в сентябре, Домогаров объяснил свою позицию по СВО словами Сергея Бодрова — младшего.

«Когда что-то происходит, ты должен быть со своей страной, а выяснять, права она или неправа, будешь позже», — заявил он.

Чем будет заниматься Домогаров после отстранения

По информации СМИ, спектакли в театре Моссовета с участие Домогарова, которые должны состояться в ноябре, не сняты. Билеты по-прежнему можно купить на «Вишневый сад», «Маскарад», «Дядю Ваня» и «Три сестры». Кроме того, на 31 октября у артиста запланирован юбилейный вечер-съемка в Театре эстрады, на который осталось два билета.

Личная жизнь Домогарова

В августе от онкологического заболевания умерла вторая жена Домогарова Ирина. Ее уход из жизни сильно ударил по актеру, поскольку с бывшей супругой он поддерживал теплые отношения, бывшие возлюбленные часто созванивались. Домогаров после известия о смерти бывшей жены объявил в своем блоге «режим молчания». Попросил не писать комментариев.

Во время болезни экс-супруги он поддерживал их общего сына Александра. Незадолго до смерти Ирины Домогаров-младший столкнулся с серьезными обвинениями коллег, когда отказался работать над сериалом «Она такая классная». Он объяснял, почему ему пришлось принять трудное решение, но не был услышан.

Несмотря на то что ранее артист говорил, что знаменитая фамилия отца мешает ему в карьере, испытание сплотило их. При этом сам Домогаров отметил, что их встречи пока редкие.

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