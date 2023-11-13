Слухи о смерти, давление, «Ленком»: как сейчас живет актер Александр Збруев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист РСФСР Александр Збруев в последнее время пропал из поля зрения поклонников, так как перестал сниматься в кино. Кроме того, в прошлом году появлялись слухи о его смерти. Чем сейчас занимается 85-летний актер и как он живет?

Чем известен Збруев

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. По совету своей подруги после школы он поступил в Щукинское театральное училище на курс Владимира Этуша.

В 1961 году актер был принят на службу в Московский театр имени ленинского комсомола (ныне «Ленком»). За свою карьеру он выходил на сцену более чем в трех десятках постановок: «Мой бедный Марат», «Прощай, оружие», «Оптимистическая трагедия», «Гамлет», «Шут Балакирев», «Борис Годунов».

Популярность Збруеву принес фильм 1962 года «Младший брат». Помимо этого, артист снялся более чем в 60 картинах, среди них — «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс», «Бедная Саша», «Дом, который построил Свифт», «Дракон» и другие.

В 2018 году президент России Владимир Путин наградил Збруева орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Фото: Kremlin.ru

Как Збруев реагировал на слухи о своей смерти

В сентябре прошлого года в Сети появились слухи о смерти Александра Збруева. Тогда артист обратился к поклонникам и заявил, что сообщения являлись фейковыми.

«Я хочу успокоить всех. Спасибо всем, дорогие мои друзья, что вы подумали обо мне. Я вам всем отвечаю, что я вас всех очень люблю, что я — тьфу-тьфу — жив, здоров, работаю на полную катушку в любимейшем своем театре», — сказал он.

Збруев отметил, что важно найти способ борьбы с фейками и людьми, которые их распространяют.

Что известно о состоянии здоровья Збруева

В январе этого года Александр Збруев сообщил, что у него были проблемы со здоровьем: он почувствовал сильные боли в груди, а верхний показатель артериального давления достиг 190 единиц. Супруга артиста вызвала скорую помощь, однако медики не стали его госпитализировать.

«Просто поднялось давление, приехали медики, сбросили давление. Сейчас все нормально, работаю. Это эмоциональная просто вспышка по поводу того, что происходит вокруг, и Инны Чуриковой, которую потеряли», — рассказал он РБК.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Збруева

Александр Збруев был женат дважды. Его первой супругой была актриса Валентина Малявина, их брак продлился с 1959 по 1963 год.

Второй избранницей артиста стала актриса Людмила Савельева. Они поженились в 1967 году и живут вместе по сей день. В браке у них родилась дочь Наталья.

Помимо этого, у Збруева есть внебрачная дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной. Она родилась, когда уже он уже был женат на Савельевой. Девушка носит фамилию отца.

«В „Ленкоме“ я встретила любовь своей жизни — так, наверное, можно сказать. Это произошло на спектакле „Хория“ по пьесе Иона Друцэ. Вообще, Саша большой актер. В любом фильме или спектакле он умеет быть режиссером своей роли. Я никогда не была собственницей. Для меня важнее любить самой. Когда я поняла, что Саша не решится уйти из семьи, я его отпустила. И не жалею об этом», — рассказывала Шанина.

Чем сейчас занимается Збруев

Александр Збруев последний раз появился на экране в 2019 году — он исполнил роль Петра Сергеевича в сериале «Содержанки».

Сейчас деятельность артиста сосредоточена на театре — более 60 лет он служит в «Ленкоме». Там он задействован в спектаклях «Женитьба», «Вишневый сад» и «Ва-банк».

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