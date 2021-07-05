«Время беспощадно»: фанаты не узнали располневшую Догилеву

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Поклонники Татьяны Догилевой не узнали актрису. Звезда фильма «Блондинка за углом» сильно изменилась, набрав лишние килограммы. Свежее фото артистки появилось на странице в Instagram политолога Николая Злобина.

Подписчики в комментариях отметили , что не признали Догилеву. Многие предположили, что это жена Злобина.

«Блондинка уже не та», «Время беспощадно», «Да, бегут года», «Что за синяк у Догилевой на руке? Почему актеры так плохо живут?», написали фоловеры.

Однако нашлись и те, кто восхитился 64-летней актрисой, отметив, что немногие сейчас имеют смелость оставаться настоящей.

Замечательная, до боли искренняя, добрая. Не за каждым углом такую блондинку встретишь, — написала преданная поклонница.

Ранее Татьяна Догилева объяснила свою располневшую фигуру проблемами со здоровьем. Актриса также заявила, что она уже перешла в другую возрастную категорию и поэтому изменилась внешне.

Догилева получила известность после фильма «Покровские ворота». Успешная блондинка сыграла роли в знаменитых лентах «Блондинка за углом», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты» и других.