Догилева ужаснула зрителей располневшей фигурой

https://static.news.ru/photo/d4422df0-6e79-11eb-9263-96000091f725_660.jpg Татьяна Догилева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Татьяна Догилева изрядно удивила зрителей располневшей фигурой. Всегда худая и стройна блондинка объяснила это проблемами со здоровьем.

Звезда советского кино к своим 63 годам изменилась до неузнаваемости. Актриса считает, что она уже перешла в другую возрастную категорию и поэтому изменилась внешне.

Кадр из программы "Ты не поверишь"

Я перестала бороться за молодость. Не худею и ботокс не колю. Ничего не отрезаю. Я смотрю на актрис со стороны и пребываю в ужасе. Это всё время проблемы. Какие будут роли. Как ты сыграла. Что о тебе скажут, — рассказала Догилева в программе «Ты не поверишь!» на НТВ .

Актриса рассказала, что уже несколько лет не пьёт. Но может при этом сходить в кафе с немногочисленными подружками и посидеть там. Догилева разведена, любимого мужчины у неё нет.

Я отдыхаю от отношений на данный момент, — сказала актриса.

Татьяна Догилева получила известность после фильма «Покровские ворота». Успешная блондинка сыграла роли в знаменитых летнах «Блондинка за углом», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты» и других.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатерина Догилева, дочь знаменитой российской актрисы Татьяны Догилевой, страдавшая расстройствами пищевого поведения, приняла участие в создании популярной видеоигры.