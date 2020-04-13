Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой

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Российский актёр Константин Хабенский опубликовал трейлер фильма «Доктор Лиза», рассказывающего об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке.

Фильм расскажет об одном дне из жизни Доктора Лизы. Известный врач-реаниматолог помогала умирающим онкобольным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс и Сирию с благотворительными миссиями.

Глинка была одним из пассажиров самолёта Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение 25 декабря 2016 года над Чёрным морем, недалеко от побережья Сочи. Гуманитарный рейс следовал в Латакию. На его борту было 92 человека.

Роль врача в картине сыграла Чулпан Хаматова. Также в проекте приняли участие Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев и Филипп Авдеев.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал трейлер фильма «Фея», главную роль в котором сыграл Константин Хабенский. Премьера запланирована на 30 апреля.