Дочь Татьяны Догилевой поучаствовала в создании игры Cyberpunk 2077

https://static.news.ru/photo/72ea8ec2-3bf6-11eb-a483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Sayganov/Keystone Press Agency

Екатерина Догилева, дочь знаменитой российской актрисы Татьяны Догилевой, страдавшая расстройствами пищевого поведения, приняла участие в создании популярной видеоигры.

Как пишет «Телепрограмма», девушка два года боролась с анорексией и булимией и, выздоровев, уехала в США, но позже вернулась строить карьеру в России. Пиком своего успеха Екатерина считает работу одним из руководителей проектов по созданию игры Сyberpunk 2077.

Испытываю прилив гордости и радости: работа над этим проектом стала однозначным пиком моей карьеры в озвучивании, а ещё это был просто незабываемый опыт, — призналась Догилева.

Презентация долгожданной игры состоялась и в России. С полуночи 10 декабря польская студия CD Projekt RED открыла доступ к игре на консолях и на персональных компьютерах. Озвучивали игру российские звёзды. Ведущая Карина Ли говорит голосом блогера Насти Ивлеевой, её муж Элджей озвучил телезвезду Кевина Ли, контрабандист Фиксер получил озвучку от Поперечного, а говорящий пистолет Скиппи — Гудкова.

Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра и является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020» Майка Пондсмита. События разворачиваются в вымышленном городе будущего. Там орудуют преступные группировки, а местные жители становятся их заложниками. Главный герой — наёмник V. Он ищет устройство, которое помогает стать бессмертным.

Как писал NEWS.ru, канадская компания BioWare, занимающаяся разработкой компьютерных игр, анонсировала в рамках The Game Awards Show выход следующей части Mass Effect. Разработчики продемонстрировали короткий ролик, дающий общие представления о грядущей новинке.