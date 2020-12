BioWare выпустила трейлер игры Mass Effect со старыми героями

https://static.news.ru/photo/fe8b0e06-3bac-11eb-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mass Effect

Канадская компания BioWare, занимающаяся разработкой компьютерных игр, анонсировала в рамках The Game Awards Show выход следующей части Mass Effect. Разработчики продемонстрировали короткий ролик, дающий общие представления о грядущей новинке.

Короткий ролик демонстрирует несколько галактик, после чего идёт высадка на ледяной планете, где зритель видит останки мёртвого Жнеца. Похожая на Лиару женщина-азари находит кусок снаряжения с нашивкой N7, что может быть намёком на то, что Шепард выжил и будет играть важную роль в сюжете новой части знаменитой франшизы.

Жизнь азари может длиться тысячу лет, поэтому не исключено, что сюжет игры будет развиваться намного позже событий оригинальной трилогии, пишет «Ридус».

Персонаж из отряда Шепарда в трейлере также может свидетельствовать о том, что одну из трёхцветных концовок игры разработчики сделают каноном, несмотря на то что каждый игрок в своё время выбрал свою. Геймеры, вероятно, смогут узнать о том, как Млечный Путь пережил атаку Жнецов, как были восстановлены ретрансляторы, а также о состоянии технологий после войны.

Новый Mass Effect является первой частью серии, в разработке которой не принимает участие Кейси Хадсон, недавно уволившийся из BioWare. Игра также не имеет официального названия, её обычно называют просто The Next Mass Effect.

