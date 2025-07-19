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19 июля 2025 в 03:58

«Поджимаем»: Марочко рассказал об успехе ВС России в ДНР

Марочко: ВС России поджимают украинских военных в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются у Зеленой Долины Донецкой Народной Республики и «поджимают» подразделения ВСУ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на этой территории «есть успехи».

Зеленая Долина — это тот населенный пункт, который открывает очень обширные оперативные просторы, чем и пользуются наши военнослужащие. Сейчас все больше и больше мы поджимаем украинских боевиков. И очень надеюсь, что в ближайшее время с данного участка местности будут очень позитивные новости, — констатировал он.

Ранее Марочко информировал, что российские войска за последние дни сумели прижать украинских военных к реке Оскол в Харьковской области. Он уточнил, что в настоящее время противник контролирует не более полукилометра прибрежной зоны.

До этого военный эксперт рассказал, что ВСУ активизировали действия на Купянском направлении. Он отметил, что украинские военные предприняли попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Двуречной, но понесли потери. ВСУ стремятся помешать российским бойцам занять Купянск, подытожил аналитик.

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ДНР
Андрей Марочко
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