Game Awards признала игрой года вторую часть The Last of Us

https://static.news.ru/photo/914d88f8-3b9f-11eb-9407-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/thelastofusgame

Премия The Game Awards 2020 признала видеоигру The Last of Us: Part 2 лучшей игрой года.

Также разработанная Naughty Dog и изданная Sony Interactive Entertainment игра взяла первые места в номинациях «Лучший сюжет», «Лучший гейм-дизайн» и «Лучший аудиодизайн», сообщает «Москва 24».

Премию «Лучший экшен» взяла игра Hades от Supergiant Games, игра Final Fantasy VII Remake, разработанная Square Enix, получила приз за лучший саундтрек, а лучшей семейной игрой признали Animal Crossing: New Horizons компании Nintendo.

Приз «Лучшая стратегия» ушёл симулятору гражданской авиации Microsoft Flight Simulator, а приз зрительских симпатий ушёл стелс-экшену Ghost of Tsusima от Sucker Punch Productions.

Ранее NEWS.ru писал, что жюри конкурса Golden Joystick Awards выбрало лучшую игру 2020 года. Ею также стала вторая часть The Last of Us.