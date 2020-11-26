Геймеры выбрали лучшую игру 2020 года

Жюри престижного конкурса Golden Joystick Awards выбрали лучшую игру уходящего года. Запись церемонии опубликована на канале GamesRadar в Youtube.
Приз получила игра в жанре приключенческий боевик The Last of Us Part II. Она
Лучшим тайтлом для Xbox стал Ori and the Will of the Wisps. Звание лучшей игры для киберспорта отдали Call of Duty: Modern Warfare.
Игра The Last of Us Part II увидела свет 19 июня 2020 года. Поиграть в неё можно только на платформе PlayStation 4.
Церемония награждения Golden Joystick Awards проходит ежегодно с 1983 года. Организатором мероприятия выступает медиакомпания EMAP из Великобритании.
Как сообщал NEWS.ru, в начале октября студенты МГУ им. Ломоносова рассказали, что киберспорт был включён в список зачётных секций кафедры спорта МГУ, что позволит студентам сдавать зачёт по физкультуре в видеоиграх.