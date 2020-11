Геймеры выбрали лучшую игру 2020 года

https://static.news.ru/photo/e0d5835c-3015-11eb-a89b-fa163e074e61_660.jpg The Last of Us: Part 2 Фото: facebook.com/TheLastofUsPartII

Жюри престижного конкурса Golden Joystick Awards выбрали лучшую игру уходящего года. Запись церемонии опубликована на канале GamesRadar в Youtube.

Приз получила игра в жанре приключенческий боевик The Last of Us Part II. Она взяла награды в номинациях «Лучший сюжет», «Лучший визуальный дизайн», «Лучшее звуковое сопровождение», а также «Лучшая игра на PlayStation». Лучшей многопользовательской игрой назвали Fall Guys. В двух номинациях победили Hades и Minecraft.

Лучшим тайтлом для Xbox стал Ori and the Will of the Wisps. Звание лучшей игры для киберспорта отдали Call of Duty: Modern Warfare.

Игра The Last of Us Part II увидела свет 19 июня 2020 года. Поиграть в неё можно только на платформе PlayStation 4.

Церемония награждения Golden Joystick Awards проходит ежегодно с 1983 года. Организатором мероприятия выступает медиакомпания EMAP из Великобритании.

