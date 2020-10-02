Студенты МГУ сообщили о зачёте по киберспорту вместо физкультуры

https://static.news.ru/photo/b6512fe2-04b3-11eb-85f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студенческий совет Московского государственного университета им. Ломоносова сообщил, что киберспорт был включён в список зачётных секций кафедры спорта МГУ, что позволит студентам сдавать зачёт по физкультуре в видеоиграх.

Регулярных тренировок пока не планируется, однако есть сборная МГУ, состав которой формируется на отборах в осеннем семестре. С кафедрой спорта достигнута договорённость, что члены сборной будут иметь возможность получать зачёт по физкультуре, — говорится в сообщении организации на официальной странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что киберспортивное сообщество МГУ в ближайшие два месяца будет проводить отборы кандидатов в секцию киберспорта. Список киберспортивных дисциплин будет определён к середине октября.

Студсовет также напомнил, что участие в киберспортивной секции не ограничивает возможности студентов заниматься в других спортивных группах и рекомендует не забывать о физических нагрузках.

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