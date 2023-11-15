Вышел трейлер «Лед 3»: о чем фильм, кого сыграют Аронова и Петров Петров и Аронова появились в трейлере фильма «Лед 3», который выйдет 14 февраля

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Кадр из тизера к фильму «Лед 3»

Актеры Александр Петров и Мария Аронова появились в трейлере фильма «Лед 3», который выйдет на экранах кинотеатров в феврале 2024 года. Кого они сыграют, о чем фильм?

Кто сыграет в «Лед 3»

Партнерша Петрова по съемкам в предыдущих частях спортивной мелодрамы актриса Аглая Тарасова в этот раз не появится фильме — с ней совсем скоро выйдет продолжение картины «Холоп». В фильме главные роли исполнят Анна Савранская и Степан Белозеров. В мелодраме также снялись Сергей Лавыгин и Елена Николаева.

Сценарий фильма написали Андрей Золотарев, работавший над всеми частями франшизы, а также Аксинья Борисова и Александр Андрющенко. Среди продюсеров фильма представлены Федор Бондарчук, Денис Баглай и Михаил Врубель.

Режиссером мелодрамы стал Юрий Хмельницкий. Для него картина стала дебютной. Первую часть мелодрамы снимал Олег Трофим. Второй фильм выпустил Жора Крыжовников.

«Нам, основателям школы „Индустрия“, приятно видеть, как еще один талантливый выпускник начинает свой путь в большом кино. Мы видели короткие метры Юры во время учебы, работали вместе с ним над картиной „Сто лет тому вперед“, где он был режиссером второй съемочной группы, и в процессе этой работы стало понятно, что режиссер третьей картины найден», — сказал продюсер Андрющенко.

О чем «Лед 3»

Сюжет картины складывается вокруг судьбы выросшей дочери фигуристки Нади Лапшиной (Аглая Тарасова) и хоккеиста Саши Горина (Александр Петров). Девочку тоже зовут Надя, и она пошла по стопам матери, став фигуристкой.

Теперь главной целью девушки становится победа в «Кубке Льда», как мечтала в свое время мама, но отец возражает, оберегая подростка от любых трудностей.

На тайной тренировке Надя знакомится с дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивают чувства. Отец не верит в искренность влюбленности молодого спортсмена и разлучает пару. Судя по тизеру, чтобы помочь дочери победить в «Кубке Льда», Горин обращается к тренеру Ирине Шаталиной (Марине Ароновой).

Фото: «НМГ Кинопрокат» Мария Аронова

Когда выйдет «Лед 3»

В пресс-службе Национальной Медиа Группы сообщили, что фильм начнут показывать в кинотеатрах с 14 февраля 2024 года. Премьера приурочена ко Дню святого Валентина.

Рейтинг ожидания, по данным «Кинопоиска», составляет 94%. Интерес к картине кинокритик Роман Григорьев объяснил тем, что сейчас смотреть особо нечего, но в кино сходить хочется. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что популярность представленных актеров, в частности Александра Петрова и Марии Ароновой, не спала.

«Обычно люди с удовольствием ходят на продолжение, может быть, не так хорошо, как на первые части. Учитывая, что популярность ни одного из этих актеров не спала, смотреть сейчас особо нечего, а в кино хочется, я думаю, пойдут», — сказал кинокритик.

О чем предыдущие части фильма «Лед»

«Лед 3» является продолжением одноименных картин, которые выходили в 2018 и 2020 годах. В первой части рассказывалась история способной фигуристки Нади Лапшиной (Аглая Тарасова), которая получила серьезную травму позвоночника из-за ошибки партнера Владимира Леонова (Милош Бикович). Девушка во время лечения знакомится с хоккеистом Александром Гориным (Александр Петров), с которым поначалу конфликтует, однако позже влюбляется в него. Вместе пара выступила на соревнованиях.

По сюжету фильма «Лед 2» Лапшина выходит замуж за Горина и беременеет: пара ожидает появления дочери. Хоккеист уезжает на очередной матч, и сразу после этого у спортсменки начинаются роды. Скорая помощь увозит ее в роддом.

Фото: «НМГ Кинопрокат» Александр Петров

Горин выигрывает матч и звонит жене, но трубку берет врач. Медик сообщает хоккеисту, что Лапшина умерла во время родов из-за осложнения, связанного с давней травмой спины, однако ребенка удалось спасти. После потери супруги Горин пытается в одиночку воспитывать свою дочь Надю, но попытки терпят неудачу. Он остро воспринимает помощь знакомых, боится за дочь и пытается оградить ребенка от любой опасности, чтобы не потерять ее.

Спустя восемь лет в жизнь Горина вмешивается тренер Шаталина, которая через суд получает право опекать Надю, а хоккеисту запрещают видеться с дочерью. После долгих перипетий герои обретают личное счастье.

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