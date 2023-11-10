«Елки 10»: какой сюжет, кто играет, будут ли Светлаков и Ургант «Елки 10» расскажет историю о девушке-геймерше из Нижнего Новгорода

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Филипп Киркоров

В начале декабря на экраны выйдет очередная часть франшизы «Елки». О чем будет 10-й фильм, вернутся ли Иван Ургант и Сергей Светлаков, кто еще сыграет в картине?

Сыграют ли Светлаков и Ургант в новых «Елках»

Главные роли в фильме сыграли Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Егор Корешков, Виталий Кищенко, Ольга Дибцева, Александр Баширов и другие.

Кроме того, в «Елках 10» зрители увидят российского певца Филиппа Киркорова, его отца Бедроса, блогершу Дашу Дошик (Дарья Перова) и телеведущую Регину Тодоренко. В тизере также заметили дочь солиста группы «На-На» Нику Левкину.

Шоумен Иван Ургант продолжает находиться в России, но выезжает за пределы страны по работе. В прошлом году он не принимал участия в съемках новых «Елок».

«Честно скажу: вот только что узнал, что не снимаюсь в этом году в „Елках“, от вас. Буду выяснять, что делать... Поставлен в странную, неловкую ситуацию. Я надеялся, что снимусь — месяц еще есть. Но, видимо, уже нет», — говорил артист «Радиоточке НСН» в ноябре 2022 года.

Его коллега по «Елкам» юморист Сергей Светлаков давал короткие комментарии, что это не его решение.

Сценарист фильма «Елки 9», блогер Евгений Кулик объяснял, что истории, в которых играли Ургант и Светлаков ранее, «были с юмором, попроще и полегче». Новые же части проекта, по его мнению, требуют участия профессиональных актеров.

Судя по титрам, ни Светлаков, ни Ургант не были задействованы в съемках «Елок 10».

О чем «Елки 10»

В десятых «Елках» вернется «теория шести рукопожатий», рассказанная уже на новый лад. Таким сценарным решением Кулик, перезапустивший франшизу в 2022 году, решил отдать дань уважения первой картине.

Как и всегда, в фильме будет рассказано несколько историй. Одна из них посвящена пенсионеру Геннадьичу, который живет в доме престарелых под Санкт-Петербургом. Другая сюжетная ветка продолжит историю «Елок 9» о начинающей блогерше Ларисе, ее муже Валере и соседе Бугре, которые будут гнаться за популярностью в Сети. В фильме также расскажут о девушке-геймерше Тане, живущей в Нижнем Новгороде, которая встретит свою любовь.

Фото: «НМГ Кинопрокат» Галина Польских и Борис Щербаков

Где снимали «Елки 10»

Съемки очередной части новогодней комедии проходили в Москве и Подмосковье. Кроме того, съемочная группа и актеры также ездили в город Альметьевск, расположенный в Татарстане.

Что говорят россияне о «Елках 10»

В России картину не очень ждут. Согласно опросу «Кинопоиска», только 43% респондентов заинтересованы в просмотре «Елок 10».

«Ура! Ждем выхода фильма», — написал один из комментаторов.

«В предвкушении!» — отметила пользовательница.

«Было бы прикольно, т. к. Филипп Киркоров придает каждому фильму волшебство, блеск и какую-то загадку. Обязательно буду смотреть», — пообещал один из пользователей.

Некоторые россияне ностальгируют по прошлым частям франшизы.

«Ужас, первые четыре части топ, потом фигня», — написал один из пользователей.

«Без Урганта и Светлакова какие „Елки“?!» — возмутился другой.

«Какие же первые серии были шикарные», — вспомнила пользовательница.

Некоторые призвали вернуть во франшизу российского актера Константина Хабенского. Артист в первых частях служил закадровым голосом, который связывал воедино сюжетные линии.

«Лучше бы Хабенского вернули и Урганта со Светлаковым», — отметили в комментариях.

«Будет ли там голос Хабенского?» — спросил один из пользователей.

Фото: «НМГ Кинопрокат» Евгений Кулик

Когда «Елки 10» покажут в кинотеатрах

Премьера картины назначена на 7 декабря.

Что говорят критики

В разговоре с NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что франшиза «Елки» стоит у всех поперек горла. По его мнению, «Елки 10» будут успешными у зрителей, если в связи с уходом Голливуда ничего особенного не посмотришь в кинотеатрах к Новому году.

«Насколько я знаю, франшиза у всех сидит поперек горла. Лично я не понимаю, почему именно ее нужно развивать до бесконечности. На мой взгляд, «Елки 10» могут иметь успех в одном случае: если в связи с уходом Голливуда будет нечего смотреть в кинотеатрах к Новому году. От безвыходности все пойдут на «Елки 10», — считает Шнейдеров.

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