Одна из первых красавиц советского кино рассказала о смене амплуа Елена Цыплакова перешла на роли бабушек из-за возраста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Цыплакова

Одна из первых красавиц советского кино Елена Цыплакова снимается в сериалах в роли «бабушек», рассказала она NEWS.ru в день своего юбилея 13 ноября. Актриса пояснила, что с возрастом сменила амплуа.

У меня два сериала. Один 16-серийный в Питере снимает режиссер Петр Амелин. Это история двух нескучающих пенсионерок, которых играем я и Ирина Розанова, моя подруга. Это такие провинциальные дамы, которые не сидят спокойно на пенсии и расследуют какие-то истории, — рассказала Елена Цыплакова.

Второй проект, в котором задействована актриса, — это 16-серийный фильм «Свет в окне» Романа Нестеренко. В нем она также играет пенсионерку. Как отметила актриса, «годы идут и у меня сейчас новые амплуа, я смеюсь: «бабушка с характером».

13 ноября актриса, режиссер, народная артистка России Елена Цыплакова отмечает 65-летний юбилей и 50-летний юбилей в кино. Она стала известна после выхода на экраны фильмов «Не болит голова у дятла», «Школьный вальс», «Д`Артаньян и три мушкетера» и многих других. В 1989 году она выпустила свою первую режиссерскую работу «Камышовый рай» и переключилась на режиссуру фильмов, а потом и сериалов.

Ранее Цыплакова рассказала о том, как она стала крестной матерью Егора Бероева во время работы в сериале «Семейные тайны». По ее словам, Бероев сам попросил крестить его.