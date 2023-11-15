«Еще безумнее»: Энистон рассказала, как переживает смерть Перри Дженнифер Энистон впала в депрессию после смерти Мэттью Перри

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Американская актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после смерти коллеги Мэттью Перри. Звезда сообщила в Instаgram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что даже беседует с другом так, будто он все еще жив и слышит ее.

Мы любили его всем сердцем. Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была выбранная семья, которая навсегда изменила нас и предопределила наши пути. Мэтти, я тебя очень люблю и знаю, что ты теперь в покое, вся боль ушла. Говорю с тобой каждый день и иногда почти слышу, как ты говоришь: «Как будто ты могла стать еще безумней!», — поделилась актриса.

Коллеги по съемкам ситкома «Друзья» по-разному переживают смерть комика. Американский актер и звезда сериала «Друзья» Мэтт Леблан написал прощальное послание, в котором пожелал другу «лететь, расправив крылья» и шутливо припомнил, что тот задолжал ему $20. Актер добавил, что с тяжелым сердцем говорит «прощай», и признался, что время, проведенное вместе с Перри, было для него одним из самых любимых в жизни.

Мэттью Перри похоронили на кладбище Форест-Лаун в Лос-Анджелесе 3 ноября. Попрощаться с актером пришли его коллеги по съемочной площадки Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. Панихида прошла в закрытом формате.