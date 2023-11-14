Звезда сериала «Друзья» проводил Мэттью Перри в последний путь шуткой Мэтт Леблан оставил прощальное послание умершему другу Мэттью Перри

Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press

Мэтт Леблан

Американский актер и звезда сериала «Друзья» Мэтт Леблан опубликовал в Instsgram (деятельность соцсети в РФ запрещена) прощальное послание своему умершему коллеге Мэттью Перри. Леблан пожелал другу «лететь, расправив крылья» и шутливо припомнил, что Перри задолжал ему $20.

Расправь крылья и лети, брат, ты наконец свободен. <...> И я думаю, ты сохранил себе 20 баксов, которые мне должен, — написал Леблан.

Актер добавил, что с тяжелым сердцем говорит своему другу «прощай». Леблан признался, что время, проведенное с Перри, было для него одним из самых любимых в жизни. Он пообещал, что всегда будет с улыбкой вспоминать Перри и никогда не забудет его. Свой пост актер сопроводил кадром из сериала «Друзья», где Леблан и Перри вместе.

Меттью Перри похоронили на кладбище Форест-Лаун в Лос-Анджелесе 3 ноября. Попрощаться с актером пришли его коллеги по съемочной площадке Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. Панихида прошла в закрытом формате.

До этого весь основной состав «Друзей» выпустил совместное заявление в связи со смертью Перри. Актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан сообщили, что они все «опустошены потерей Мэттью».