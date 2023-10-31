Что сказали Энистон, Кудроу, Кокс о смерти Перри, как уже «спасали» актера Актеры сериала «Друзья» выпустили заявление о смерти Мэттью Перри

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Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу и Мэттью Перри.в «Друзьях». Первый сезон 1994–1995 гг.

Звезды сериала «Друзья» прервали молчание и выпустили совместное заявление в связи со смертью актера Мэттью Перри. Что они сказали, какие отношения связывали коллег?

Что сказали актеры сериала

В связи с внезапной кончиной исполнителя роли Чендлерак Бинга, Мэттью Перри, коллегам по ситкому «Друзья» потребовалось время, чтобы выразить свои соболезнования. Актеры признались, что они считают друг друга семьей, поэтому тяжело восприняли новость о кончине.

Актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан в совместном заявлении, представленном CNN, сообщили, что они все «опустошены потерей Мэттью».

«Нам так много нужно сказать, но прямо сейчас мы собираемся воспользоваться моментом, чтобы погоревать и осмыслить эту непостижимую потерю. Со временем мы расскажем больше, как и когда сможем. На данный момент наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру», — говорится в заявлении.

Агент Лизы Кудроу, которая играла Фиби в сериале «Друзья», заявил, что она хочет позаботиться о собаке Мэттью Перри, пишет DailyMail.

Что известно об отношениях между актерами сериала

В интервью, посвященном 25-летию со дня выхода «Друзей», актеры сериала рассказали, что на съемочной площадке между ними завязались хорошие дружеские отношения. Чтобы не испортить их, они даже договорились не вступать в романтические отношения друг с другом.

«У нас существовало правило, которое было действительно важно для всех нас. Мы договорились, что останемся друзьями. Если бы мы встречались друг с другом или ходили на свидания, это могло бы испортить нашу дружбу», — рассказывал Мэттью Перри.

Дэвид Швиммер, сыгравший Росса Геллера, отметил, что они с коллегами воспринимают друг друга как братьев и сестер.

У Дженнифер Энистон и Мэттью Перри сложились особые отношения, когда актер страдал пагубными зависимостями.

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press Дженнифер Энистон и Мэттью Перри

«Она сказала: „Мы в курсе, что ты пьешь“. Для меня это был очень стрессовый момент, потому что я был уверен, что хорошо скрываю свою зависимость. Но по правде говоря, именно она первой протянула мне руку помощи, за что я всегда буду ей благодарен», — сказал Перри в интервью для канала ABC.

По словам актера, коллеги по сериалу «Друзья» не отвернулись от него в трудный момент и сделали все возможное, чтобы помочь.

«Актерский состав „Друзей“ — это как пингвины. В природе, когда кто-то и з пингвинов болен или серьезно ранен, другие окружают его и поддерживают. Они ходят вокруг него, пока он не сможет ходить самостоятельно. Это отчасти то, что актерский состав сделал для меня», — признался он.

Что известно о смерти Мэттью Перри

Мэттью Перри нашли мертвым 29 октября в его доме в Лос-Анджелесе. В день смерти утром актер играл в пиклбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса). Вернувшись домой, он отправил помощника по делам и остался один. Когда тот вернулся, актер был уже мертв — его тело находилось в ванной. Следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента не обнаружили.

На следующий день после кончины Перри стало известно, что незадолго до смерти с его телефона звонили в службу спасения 911 со словами об утоплении.

«Некоторые фразы в 16-секундной аудиозаписи диспетчерской службы дают четкое представление о причине смерти звезды. На ней слышны слова „спасатели“ и „утопление“», — говорится в сообщении.

При этом капитан полиции Лос-Анджелеса Скотт Уильямс, который в настоящее время расследует смерть актера, сообщил, что точная причина смерти Перри будет известна позднее.

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