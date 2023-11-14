Актрисе сериала «Папины дочки. Новые» пригрозили публикацией личных данных Актриса сериала «Папины дочки. Новые» Денисова подверглась шантажу

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Полина Денисова

Актриса сериала «Папины дочки. Новые» Полина Денисова подверглась шантажу со стороны неизвестных, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, 19-летней студентке ГИТИС угрожают публикацией личных данных и требуют выкуп. Также девушке угрожают организацией рассылки сообщений о минировании учебных заведений, торговых центров и станций метро Москвы от ее имени.

Источники канала утверждают, что злоумышленники пишут актрисе в мессенджеры и социальные сети, требуя выкуп в размере 80 тысяч рублей. После того как Денисова проигнорировала шантажистов, они переключились на ее родственников. Утверждается, что один из звонивших разговаривал на украинском языке и повысил размер выкупа до 1 млн рублей. Семья девушки обратилась в полицию с заявлением, правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.

Сотрудники полиции ранее выявили педофила, познакомившегося с 12-летней девочкой из Ульяновска. По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина шантажировал ребенка интимными фотографиями, угрожая разослать их ее знакомым. Позднее злоумышленник был задержан, им оказался 18-летний житель Рязанской области. Следователи отмечают, что от его действий пострадали около 20 девочек в возрасте от 10 до 16 лет.