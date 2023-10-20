Педофил шантажировал в соцсетях девочку из Ульяновска ее интимными фото

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Правоохранители выявили педофила из Рязани, который в соцсетях познакомился с 12-летней жительницей Ульяновска, выдав себя за ее сверстницу, сообщает KP.RU. Как рассказал изданию следователь-криминалист Артем Матвеев, молодой человек сначала заставил девочку сделать интимные фотографии, а затем угрожал разослать их ее знакомым.

Издание сообщает, что история произошла еще в 2019 году, но следователь решил рассказать о ней только сейчас. Школьница из Ульяновска познакомилась в соцсетях с некоей девочкой и начала с ней общаться. Новая подруга учила ее делать красивые фотографии и секретам общения с мальчиками. Вскоре последовало предложение школьнице выслать фото оголенных частей ее тела, что та и сделала. После этого девочка прекратила общение, однако знакомая стала требовать новые фото, угрожая разослать предыдущие кадры ее знакомым.

Школьница испугалась и выполнила просьбу «подруги», но давление продолжалось, пишет издание. Тогда ребенок поделился неприятной историей со старшей сестрой. Семья обратилась в правоохранительные органы, где быстро выяснили, что с девочкой общался 18-летний житель Рязанской области. При этом девочка из Ульяновска была не единственной его жертвой — за два года от его действий пострадали около 20 девочек в возрасте от 10 до 16 лет. Педофил был отправлен за решетку.

Как подчеркнул в беседе с изданием следователь-криминалист Артем Матвеев, зачастую подобные преступления остаются невыявленными, так как дети просто боятся признаться родителям в подобных переписках.

Поэтому хочу обратиться к родителям: поддерживайте теплые и доверительные отношения с вашим ребенком, будьте в курсе того, чем он увлекается, с кем общается, эти простые действия помогут уберечь ваших детей, — призвал следователь.

Ранее в Новосибирске после 13 лет тюремного заключения вышел на свободу воспитатель детского дома, осужденный за педофилию. В ходе следствия были установлены 18 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей-подростков, причем все потерпевшие имели отклонения в психическом развитии.