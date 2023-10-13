Осужденный за 18 эпизодов педофил вышел на свободу в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

В Новосибирске после 13 лет тюремного заключения вышел на свободу воспитатель детского дома, осужденный за педофилию, сообщает «КП-Новосибирск». В ходе следствия были установлены 18 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей-подростков, причем все потерпевшие имели отклонения в психическом развитии. При этом роман преподавателя с 14-летней девочкой вылился в рождение ребенка, рассказали изданию бывшие воспитанники детдома.

Они прямо встречались, у них была любовь. Знали об этом другие воспитатели или нет — большой вопрос. Но если нам, детям, удалось это узнать, то взрослые, скорее всего, тоже могли что-то подозревать. После выпуска из детского дома они даже жили вместе. Она родила ему ребенка, — рассказали бывшие детдомовцы.

Как пишет издание, мужчина устроился работать воспитателем в детский дом в 2005 году. Он старался, чтобы подростки признали его за «своего», и устраивал для них праздники с алкоголем. В 2011 году преподаватель был задержан по подозрению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В ходе следствия выяснилось, что в течение нескольких лет от его действий пострадали четверо детей в возрасте 11, 13 и 16 лет.

Всего было установлено 18 эпизодов развратных действий. Все потерпевшие имели отклонения в психическом развитии. Перед совершением актов насилия мужчина поил детей алкоголем, а затем запугивал их, угрожая смертью. Бывший воспитатель вышел на свободу после 13 лет, проведенных за решеткой.

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