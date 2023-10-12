Нижегородец прятал изнасилованную аутичную девочку от полиции под диваном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в изнасиловании 10-летней соседки с аутизмом, передает Telegram-канал Mash. Девочка вышла из дома в коридор общежития и пропала. Полиция, родители и волонтеры искали ребенка 3,5 часа.

Когда постучались в квартиру к подозреваемому, тот не сразу открыл дверь. Позже полиции удалось попасть в жилище мужчины. Под диваном среди хлама они увидели ногу девочки. В результате подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Известно, что ранее мужчина уже был судим.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя, подозреваемого в съемке порно со школьницами. Мужчина выкладывал интимные видео с девочками на эротических сайтах под чужим именем, впоследствии его удалось вычислить по IP.

В сентябре во Владивостоке педагоги палками отогнали педофила от девятилетней школьницы. 39-летний насильник чуть не надругался над девочкой в лесу. Он схватил несовершеннолетнюю за руку, когда она шла в школу через парк, потащил вглубь деревьев и успел раздеть.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обращалась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением рассмотреть возможность введения пожизненного ограничения свободы для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Депутат также предложила обязать отсидевших педофилов носить электронные браслеты с системой отслеживания их местоположения.