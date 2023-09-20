В ГД предложили ввести пожизненное ограничение свободы для педофилов Лантратова предложила ввести пожизненное ограничение свободы для педофилов

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением рассмотреть возможность введения пожизненного ограничения свободы для осужденных за педофилию, передает ТАСС. Депутат также предложила обязать отсидевших педофилов носить электронные браслеты с системой отслеживания их местоположения.

Главной проблемой является тот факт, что почти половина преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних была совершена педофилами-рецидивистами. В свою очередь эксперты в области криминологии отмечают, что до 90% педофилов рано или поздно совершают рецидив, — указала Лантратова.

Депутат отметила, что число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в России растет. По данным Генпрокуратуры, в 2010 году зарегистрировали около 9,5 тысячи таких правонарушений, тогда как 2021-м их число выросло почти вдвое, до 16,8 тысячи.

По словам Лантратовой, педофилам следует запретить покидать место проживания в определенное время суток, а также посещать места скоплений детей и выезжать за пределы муниципалитета.

Кроме того, народный избранник предложила запретить отсидевшим за педофилию посещать места массовых мероприятий и менять без согласия надзорного органа место жительства, работы или учебы. По мнению парламентария, такие меры позволят в несколько раз уменьшить число преступлений сексуальной направленности против несовершеннолетних.

Ранее во Владивостоке учителя школы отбили ученицу от педофила, который пытался изнасиловать школьницу в лесу. Насильника, успевшего раздеть девочку, отогнали палками и скрутили до приезда полиции. Задержанный оказался жителем Артема. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за изнасилование.