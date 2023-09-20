Стало известно о состоянии девочки, которую педофил утащил в лес Омбудсмен гарантировала помощь девочке, которую утащили в лес во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Школьница, которую мужчина утащил в лес во Владивостоке, находится в стрессовом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова РИА Новости. По ее словам, ребенок из благополучной семьи. Ей окажут необходимую помощь.

Девочка из благополучной полной семьи, сейчас в стрессовом состоянии. Она дома, в семье. Вся необходимая помощь специалистов будет оказана, — рассказала омбудсмен.

Ранее во Владивостоке преподаватели палками отогнали педофила от девятилетней школьницы, которую 39-летний мужчина чуть не изнасиловал в лесу. Предположительно, насильник схватил девочку за руку, когда она шла в школу через парк, потащил вглубь деревьев и успел раздеть.

Девочка начала кричать и звать на помощь, ее услышали другие дети, которые рассказали учителям, и те прибыли на место. Увидев педофила, педагоги отогнали его палками и скрутили, дождавшись приезда полиции.

Задержанным оказался житель города Артема Приморского края, уже имеющий ряд судимостей. Педофил был судим за насильственные действия сексуального характера и побои, трижды за кражу и дважды за грабеж.