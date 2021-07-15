Катя Гордон раскрыла способ исправить «плохую» Собчак

Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон в беседе с YouTube-каналом «Детали» рассказала о своём конфликте с телеведущей Ксенией Собчак, а также раскрыла способ исправить её. Гордон считает, что журналистка служит «силам зла».

Гордон подчеркнула, что нейтрально относится к Собчак, считает её талантливым, умным, но при этом плохим человеком.

Ничего не могу с этим поделать. Она служит силам зла. Её надо воцерковить и поставить в угол на горох <...> Я бы относилась к ней нормально, если бы в какой-то момент её не понесло и она бы не стала делать непорядочные, на мой взгляд, вещи, — отметила Гордон.

12 лет назад две девушки поссорились в эфире радиостанции: тогда Собчак назвала Гордон «недозвездой» и заявила, что её якобы не очень любят на ТВ. После выхода передачи Гордон уволили, при этом она сочла, что это произошло с подачи Собчак.

Позже Собчак взяла у неё «офигенное», по мнению Гордон, интервью для журнала. Но Гордон добавила, что всё равно не очень хорошего мнения о Ксении. Юрист отметила, что сейчас старается вообще ни с кем не конфликтовать.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак выбрала для совместного отдыха с сыном итальянскую коммуну Форте-деи-Марми. Об этом она весьма оригинальным способом сообщила в Instagram. По словам телеведущей, раньше она жёстко критиковала это место и считала его предназначенным для «жён на выселках». Но теперь она довольна курортом, видимо, предполагает Собчак, «из-за возраста».