В кинотеатрах начнут показывать российские сериалы С 9 июня кинотеатры начнут показывать российские сериалы

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

9 июня в российский кинопрокат выходит многосерийный фильм «Два холма» — проект стримингового сервиса Start, премьера которого состоялась на онлайн-площадке в апреле этого года. Это первая попытка российских кинопрокатчиков перенести сериал на широкие экраны.

Дистрибьютором сериала выступает крупнейшая российская компания «Централ Партнершип». По словам её генерального директора Вадима Верещагина, решение о показе «Двух холмов» на широких экранах вызвано успешностью продукта в Сети. Так, сервис Start сообщает, что с момента выхода картины её посмотрели более 600 тысяч подписчиков.

Кроме этого, одна из основных целей показа сериала в кинотеатрах — стремление поддержать российские заведения в непростое время.

Самое главное, я считаю, что в сложившейся ситуации лучшие отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар, — уточняет генеральный продюсер Start Эдуард Илоян.

Также сообщается, что в случае успешного проката сериала сервисы Okko, Premier и Kion выпустят и свои оригинальные продукты на широкие экраны.

Напомним, в марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин на территории России. В результате этого общая выручка отечественных кинотеатров упала на 43%.