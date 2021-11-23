В Москве завершилась церемония прощания с актёром Валерием Гаркалиным

В Москве завершилась церемония прощания с актёром и педагогом Валерием Гаркалиным, она прошла в Учебном театре ГИТИСа в Москве, сообщил корреспондент NEWS.ru . Гроб с артистом вынесли из здания под аплодисменты многочисленных коллег и поклонников Гаркалина, которые пришли, чтобы отдать дань памяти звезде театра и кино. Известно, что отпевание и похороны состоятся на Миусском кладбище.

В числе тех, кто пришёл проводить актёра в последний путь, — его многочисленные ученики, коллеги и друзья, среди которых ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актриса Клара Новикова, музыкант Стас Намин, актриса Вера Алентова, заслуженный артист РФ Игорь Угольников, актёр Евгений Герасимов и многие другие.

Актёр Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни. Он заболел коронавирусом, который вызвал тяжёлые осложнения, после чего его госпитализировали в больницу в октябре.

Ранее сообщалось, что артист Валерий Баринов раскрыл детали своего последнего разговора с Валерием Гаркалиным. Артист сообщил, что встретил коллегу незадолго до его госпитализации в больницу с коронавирусом и поинтересовался состоянием здоровья. В ответ Гаркалин махнул рукой, из чего Баринов сделал вывод, что «дела плохи». По мнению Баринова, Гаркалин «понимал, что смерть рядом».

Заслуженная артистка России Ольга Прокофьева на церемонии прощания вспомнила, как во время телефонных разговоров находящийся в больнице актёр не терял оптимизма.